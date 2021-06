Kriens Bell-Areal: Gesucht sind lokale Genossenschaften als Partner Die Eigentümerin Logis Suisse hat mit der Steiner AG eine erste Partnerin gefunden, die die Eigentumswohnungen realisieren wird. Das Ziel ist nun, noch lokale Genossenschaften an Bord zu holen.

Mitten im Krienser Zentrum entsteht ein neues Stück Stadt: Auf dem Bell-Areal in der Nähe der Busschleife sollen ungefähr ab 2028 rund 400 Wohnungen, Gewerberäume und Raum für weitere Nutzungen realisiert werden. Im Frühling wurde das Resultat des Studienauftrags präsentiert: Es gewann das Projekt des Teams GWJ Architektur Bern, Güller Güller architecture urbanism Zürich und ORT AG für Landschaftsarchitektur Zürich.

So könnte das Bell-Areal bei der Busschleife in Kriens künftig aussehen. Visualisierung: PD

Bis im Herbst soll nun das Richtkonzept vorliegen, das als Basis für den Bebauungsplan dient. Am Montag informierte die Eigentümerin, die Logis Suisse AG, gemeinsam mit der Stadt und Vertretern des Planungsteams die Bevölkerung im Kulturquadrat Schappe über den aktuellen Stand.

Gesamtverantwortung bleibt bei Logis Suisse

Peter Schmid, Verwaltungsratspräsident der Logis Suisse, wies darauf hin, dass auch Eigentumswohnungen geplant sind, welche die Steiner AG als Projektpartnerin realisieren wird. Diese sei auch für die Projektentwicklung zuständig, wobei die Gesamtverantwortung in den Händen der gemeinnützigen Logis Suisse verbleibe, die das Vorhaben in Kooperation mit der Stadt weitertreibe, wie Schmid betonte: «Es ist uns ein Anliegen, eine qualitätsvolle Überbauung zu realisieren mit öffentlichen Räumen, wo sich die Leute treffen und aufhalten können.»

Insgesamt soll ein Drittel der Wohnungen im Eigentum sein, die übrigen sollen mit Kostenmiete genossenschaftlich vermietet werden. Für die Realisierung würden noch lokale Genossenschaften gesucht, Gespräche seien geplant. Am Anlass anwesend war etwa Harry van der Meijs von der Genossenschaft Wohnwerk, welche die Teiggi-Überbauung realisiert hatte. Er signalisierte Interesse, sich auch am Bell-Areal zu beteiligen.

Stadt will öffentliche Räume mit hoher Aufenthaltsqualität

Der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) betonte, dass es der Stadt wichtig sei, dass auch «ein Stück Stadt entsteht, nicht einfach eine Siedlung». Entsprechend sei eine hohe Aufenthaltsqualität zentral. Am Konzept überzeuge den Stadtrat die Durchwegung und dass öffentliche Räume entstehen. Nun gelte es, ein Gleichgewicht zwischen den Anforderungen der Öffentlichkeit und den Interessen der Investoren zu finden.

Donat Senn von den GWJ Architekten erläuterte das Konzept des Siegerprojekts: Man habe darauf geachtet, dass gewisse Strukturen des alten Industrieareals erhalten bleiben. Dessen Grenzen würden unterschiedlich gestaltet. Es soll Übergänge geben mit Grünräumen, Plätzen und Wegen, das heute abgeschottete Areal soll sich öffnen. Gegenüber dem Kulturquadrat, das sich auf der anderen Seite der Kantonsstrasse befindet, soll ein Bereich mit öffentlichen Nutzungen entstehen sowie mit einem öffentlichen Platz.

Gastronomie oder Spielplätze sind erwünscht

Zum Schluss konnten die Anwesenden in Gruppen diskutieren und aufschreiben, was sie von den öffentlichen Räumen im Bell-Areal erwarten. Dabei wurden Stichworte festgehalten wie Gastronomie, Spielplätze, Wasser/Brunnen, eine überdachte Fläche und möglichst keine öffentliche Grillstelle. In einem Film wurden auch Anliegen der Krienser Jugend gezeigt: Mehrmals geäussert wurde der Wunsch nach einem gemütlichen Aufenthaltsort, wo sie Musik hören dürfen, nicht so stark ausgestellt sind und keine «nervigen» Leute kommen, die sagen, man dürfe das nicht; eine Aussage, die für allgemeine Erheiterung sorgte.