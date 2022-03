Kriens Das Sackweid-Areal hat schon wieder einen neuen Eigentümer Die ehemalige Talmud-Schule im Obernau gehört nun einer Immobilienfirma mit Sitz in Rotkreuz. Bevor ein Projekt realisiert werden kann, ist aber noch eine Umzonung nötig.

Erneut ist es beim Sackweid-Areal in Kriens-Obernau zu einem Eigentümerwechsel gekommen. Wie dem Kantonsblatt zu entnehmen ist, hat die Neue Haus AG mit Sitz in Rotkreuz die Liegenschaft erworben. Vorbesitzerin war die OberNow AG, die das Areal erst 2020 gekauft hatte. Zuvor gehörte es der Genossenschaft Schweizerische Talmud-Hochschule Jeschiwah, die dort früher eine jüdische Schule betrieb. Seit deren Schliessung Mitte der 2010er-Jahre wird die Anlage zu einem grossen Teil nicht mehr genutzt und befindet sich in einem schlechten Zustand.

Die heutige Überbauung beim Sackweid-Areal im Obernau. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 1. Mai 2020)

Hinter der OberNow AG steht ein Zürcher Arzt. Dieser will sich nicht zu den Verkaufsgründen äussern. Bei der Neue Haus AG handelt es sich gemäss Firmenverzeichnis Moneyhouse um eine Firma zur «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen». Sie ist verknüpft mit dem Bau- und Immobilienunternehmen Lika Group, das den Sitz an derselben Adresse in Rotkreuz hat. Esat Likaj, Geschäftsführer der Lika Group, ist gemäss Moneyhouse auch Verwaltungsrat der Neue Haus AG. Die Lika Group listet auf ihrer Firmenwebsite zahlreiche Wohnbauprojekte in der Deutschschweiz auf, die sie bereits realisiert hat, derzeit baut oder plant; auch das Sackweid-Areal ist dort zu finden. Konkrete Aussagen dazu, was dort entstehen soll, macht die Firma noch nicht. Dazu sei es noch zu früh, heisst es auf Anfrage.

Einwohnerrat will gemeinnützige Überbauung

Das Areal ist mit gewissen Risiken verbunden, denn es befindet sich aufgrund der früheren Nutzung als Schule grösstenteils in der Zone für öffentliche Zwecke. Für eine Wohnüberbauung ist eine Umzonung nötig. In einem ersten Anlauf hatte der Krienser Einwohnerrat 2019 eine solche abgelehnt. Später zeigte er sich dafür bereit – unter der Bedingung, dass gemeinnützige Wohnungen realisiert werden. Die definitive Umzonung müsste aber vom Parlament nochmals genehmigt werden.