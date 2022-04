Kriens Der Stadtrat soll künftig weniger Geld in Eigenregie ausgeben können Über Beträge bis zu 2,6 Millionen Franken kann der Krienser Stadtrat heute frei bestimmen. Nun schlägt er vor, diese Schwelle herunterzusetzen.

Der Krienser Stadtrat, fotografiert anlässlich der letzten Wahlen. Von links: Roger Erni (FDP), Marco Frauenknecht (SVP), Christine Kaufmann (Mitte, Stadtpräsidentin), Maurus Frey (Grüne) und Cla Büchi (SP). Bild: Urs Flüeler/Keystone (Kriens, 28. Juni 2020)

Im Vergleich zu den Exekutiven in den anderen Luzerner Parlamentsgemeinden hat der Krienser Stadtrat eine sehr grosse Finanzkompetenz: Über Ausgaben von 3 Prozent des Steuerertrags kann er frei bestimmen, ohne das Parlament einzubeziehen; das entspricht rund 2,6 Millionen Franken. In Emmen sind es 0,6 Prozent des Steuerertrags (rund 500'000 Franken), in Horw 1 Prozent (rund 550'000 Franken), in Luzern 0,2 Prozent (750'000 Franken).

Nun zeigt sich der Krienser Stadtrat bereit, seine Kompetenzen zu reduzieren. Dies aufgrund eines vom Parlament überwiesenen FDP-Postulats. Er schlägt 2 Prozent des Steuerertrags vor, was knapp 1,7 Millionen Franken entspräche und immer noch mehr wäre als in den anderen Parlamentsgemeinden. Dafür müsste die Gemeindeordnung angepasst werden, wofür die Zustimmung des Einwohnerrats und eine Volksabstimmung nötig ist, wie der Stadtrat im Bericht zum Postulat schreibt.

Stadtrat will weiter effizient arbeiten können

Das Parlament erhielte mehr Handlungsspielraum. Auf der anderen Seite soll der Stadtrat «auch in Zukunft die ihm übertragenen Aufgaben effizient und wirksam wahrnehmen können», wie er schreibt. «Es ist eine Vertrauensfrage, dass der Einwohnerrat dem Stadtrat den nötigen Handlungsspielraum lässt.» Es gebe genügend Kontrollmechanismen «im Zusammenspiel der staatspolitischen Gewalten».

Durch die Änderung sei nicht mit einem grossen Zusatzaufwand für das Parlament zu rechnen, bei betroffenen Projekten werde es aber zu Verzögerungen kommen.