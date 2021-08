Kriens Der Wochenmarkt soll Leben auf den Stadtplatz bringen Der neue Standort wird ab Oktober genutzt. Dank mehr Platz sollen künftig auch mehr Stände kommen. Es werden noch Interessenten gesucht.

Aus zwei Standorten wird künftig einer. War früher der Krienser Wochenmarkt jeweils donnerstags auf dem Dorfhausplatz sowie samstags auf dem Trottoir vor dem Bellpark, soll er ab Oktober an beiden Tagen auf dem Stadtplatz in Kriens stattfinden. Der monatliche Flohmarkt verbleibt hingegen auf dem Hofmatt-Platz und der Weihnachtsmarkt wird auch weiterhin im Bellpark stattfinden.

Die Familie Buholzer aus Weggis ist jeweils am Donnerstag in Kriens. Bild: PD/Stadt Kriens

Eine Wahl hatten die Marktbetreiber nicht, die eigentlich gerne auf dem Dorfhausplatz geblieben wären. Einen Stand betreibt auch die Weggiser Familie Buholzer. Sie preist ihr Gemüse bereits seit neun Jahren in Kriens und seit 35 Jahren in der Stadt Luzern auf dem Jesuitenplatz an. «Es gibt und gab keine Diskussion, ob wir wollen oder nicht. Die Stadt sagt, was zu tun ist. Und wir hoffen, dass die Kundinnen und Kunden an den neuen Ort finden. Es ist alles eine Frage der Gewohnheit», sagt Rita Buholzer zum Standortwechsel.

Die Verschiebung der Marktstände auf den Stadtplatz ist ein Projekt der Stadtentwicklung Kriens. Gestartet wird am neuen Standort im Oktober. So hätten die Marktbetreiber auch genügend Zeit, um ihrer Kundschaft den neuen Standort bekannt zu geben, heisst es vonseiten der Stadt.

Mehr Standplätze grösseres Angebot

Mit ein Grund zum Standortwechsel war der Veloweg, der mitten durch den Dorfhausplatz führt. Die viel befahrene Veloroute habe oft zu brenzligen Verkehrssituationen mit Velofahrenden geführt, die sich ihren Weg mitten durch den Markt bahnen mussten, teilt die Stadt weiter mit. Am neuen Standort gibt es dieses Problem nicht, dort führt kein Veloweg mitten über den Platz.

Da nun das Platzangebot grösser ist, werden auch neue Anbieter gesucht. Dazu sagt der Krienser Informationsbeauftragte Benedikt Anderes: «Interessierte Marktfahrer sollen sich melden. Alle Produkte sind willkommen.» Bedenken, dass durch mehr Standbetreiber gewisse Angebote gleich mehrfach angeboten werden, hat Anderes nicht: «Der Krienser Markt ist klein und überschaubar und reguliert sich von selbst.»

Piemonteser Markt am 5. September

Eine erste Marktbelebung des Stadtplatzes kommt mit dem Piemonteser Markt am 5. September. An diesem Sonntagnachmittag werden ab 13 Uhr Weine aus der piemontesischen Kleinstadt San Damiano d’Asti feilgeboten. Mit dieser Stadt pflegt Kriens seit 20 Jahren eine Städtepartnerschaft. Der Markt ist Teil und Ziel der traditionellen kulinarischen Wanderung. An dieser Wanderung nehmen bis zu 1000 Personen teil. Die Wanderung führt durch Kriens, unterwegs werden die Wanderinnen und Wanderer mit einem italienisch geprägten Fünfgangmenu verwöhnt.