Landverkauf Die Boden-Initiative kommt den Plänen der Stadt Kriens in die Quere Wie Emmen und Luzern soll auch Kriens kein Land mehr verkaufen können. Die von der Stadt geplante Immobilienstrategie zur Sanierung der Finanzen wäre damit wohl hinfällig.

Blick auf die Stadt Kriens in Richtung Luzern/Horw. Bild: Patrick Huerlimann (Kriens, 15. August 2020)

Der Umgang mit dem Boden ist in Kriens ein hoch umstrittenes Thema. So hat das Stimmvolk zuletzt unter anderem ein Einzonungsmoratorium beschlossen. Derzeit läuft nun die Unterschriftensammlung für die Boden-Initiative, die vorsieht, dass die Stadt grundsätzlich kein Land mehr verkaufen darf. Unterstützt wird das Begehren von Grünen, SP, GLP und JCVP. Die Chancen dürften gut stehen. Ähnliche Initiativen wurden bereits in Emmen, Luzern sowie Hochdorf angenommen, wobei in Hochdorf das Stimmvolk einem Gegenvorschlag den Vorzug gab.

Ein Verkaufsgeschäft ist schon weit fortgeschritten

In Emmen und Luzern waren damals unmittelbar keine Landverkäufe geplant. In Kriens sieht das anders aus. Die Verkaufspläne für das Areal Bosmatt am Hang über dem Roggernschulhaus sind schon weit fortgeschritten. Dort soll eine Wohnüberbauung entstehen, der Stadtrat rechnet mit einem Verkaufspreis von rund 11 Millionen Franken.

Das Areal Bosmatt befindet sich am Hang hinter dem Roggernschulhaus, das in der Bildmitte zu sehen ist. Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. April 2021)

Es gehe aber nicht bloss darum, mit der Initiative dieses Projekt zu verhindern, sagt Bruno Bienz, Mitglied des Initiativkomitees und Co-Präsident der Grünen. «Generell soll die Stadt kein Land mehr verkaufen.» Es sei durchaus möglich, dass künftig weitere Grundstücke dafür in Frage kommen, etwa das Schulhaus Bleiche, das geschlossen wird, oder das Heinrich-Walther-Haus, das künftig nicht mehr für die Tagesstrukturen der Volksschule benötigt wird.

Die Stadt Kriens bestätigt, dass für weitere Grundstücke Verkaufsabsichten bestehen, und zwar für das alte Gemeindehaus und die Liegenschaft an der Horwerstrasse 1 neben dem Dorfschulhaus. Das schreiben die beiden zuständigen Stadträte, Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) und Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne), in einer gemeinsamen Stellungnahme. Weitere Grundstücke nennen sie noch nicht. Sie verweisen auf eine Immobilienstrategie, die bis Ende Jahr ausgearbeitet werden soll.

Verkäufe im Umfang von bis zu 30 Millionen denkbar

Eine Immobilienstrategie wurde im vor rund einem Jahr veröffentlichten Strategiebericht «Stadtfinanzen im Gleichgewicht» als mögliche Massnahme genannt, um die prekäre finanzielle Lage der Stadt Kriens zu entschärfen. Unter anderem heisst es darin: «Es werden Desinvestitionen von Finanzvermögen mit einem Volumen von 30 Millionen Franken angestrebt. Die dadurch generierten Einnahmen sollen maximal zu 50 Prozent für neue Investitionen verwendet werden, der Rest für Schuldenabbau.»

Das alte Gemeindehaus soll ebenfalls verkauft werden.

Bild: Roger Grütter (Kriens, 18. Februar 2020)

Zu den möglichen Auswirkungen der Initiative auf die Stadtfinanzen äussern sich die Stadträte in diesem frühen Stadium nur knapp: Wie hoch der Baurechtszins bei der Bosmatt ausfallen würde, sei unbekannt, man würde aber einen geringeren Ertrag rausholen als bei einem Verkauf. Beim Initiativkomitee sieht man das anders: «Eine Abgabe im Baurecht ist finanziell nachhaltiger, denn sie generiert jährliche Einnahmen», sagt Bruno Bienz. Frühere Verkäufe, etwa der Areale Mattenhof oder Mülirain, hätten kaum einen positiven Effekt auf die städtischen Finanzen gehabt. «Das ist keine Lösung, ausserdem geht so der Handlungsspielraum für künftige Generationen verloren.» Das Bosmatt-Areal beispielsweise könnte dereinst für einen Schulhaus-Ausbau benötigt werden.

Apropos Bosmatt: Wie wird das Initiativkomitee vorgehen, falls der Landverkauf vor der Boden-Initiative über die Bühne geht? Ist wie damals bei der Weinhalde-Einzonung ein Referendum denkbar? «Das ist noch offen und hängt auch vom Bauprojekt ab, das dort geplant ist», sagt Bienz.