Kriens Dringlicher Vorstoss soll die Carparkplätze beim Südpol verhindern FDP-Einwohnerrat Enrico Ercolani will das Parking auf dem Areal Rösslimatt mittels Motion verhindern.

Das Areal Rösslimatt. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 3. september 2021)

Wie angekündigt wollen die Liberalen Senioren Kriens das Carparking auf dem Rösslimatt-Areal in der Nähe des Südpols unbedingt verhindern. Eine Initiative steht im Raum. Doch da das Baugesuch bereits eingereicht worden ist und die Zeit drängt, hat nun Enrico Ercolani, FDP-Einwohnerrat und Mitglied der Liberalen Senioren, eine dringliche Motion eingereicht.

Er fordert, dass das Krienser Bau- und Zonenreglement mit folgenden Passagen ergänzt wird: «Auf dem Areal Rösslimatt sind Carparkplätze, welche nicht die Stadt Kriens erschliessen, verboten.» Und: «Der Stadtrat hat per sofort über das Areal Rösslimatt eine Planungszone zu erlassen», so der Wortlaut der Motion. Diese wird, sofern der Einwohnerrat der Dringlichkeit zustimmt, an der nächsten Parlamentssitzung vom 9. Dezember behandelt.

Das Areal Rösslimatt befindet sich in Privateigentum. Die Stadt Luzern will dort Carparkplätze realisieren, um einen Ersatz für das Inseli zu schaffen. Letzteres soll aufgrund einer angenommenen Volksinitiative 2017 carfrei werden.