Kriens Ein Hochhaus mit Solar-Fassade und grossen Familien-Wohnungen: Das Grossprojekt Eichhof West wird konkret Nach jahrelangem Hin und Her ist die Planung für die Überbauung Eichhof West abgeschlossen: Das Projekt steht kurz vor der Baueingabe.

Auf der offiziellen Website des Projekts wurden neue Visualisierungen aufgeschaltet, die das Bauvorhaben erstmals detailliert vorstellen. Die vier Volumen sind wie folgt aufgeteilt:

Bild: PD

Die vier Gebäude für Wohnen und Gewerbe gruppieren sich um einen Park mit Bäumen und Grünflächen. Dieser zentrale Raum soll für Bewohnende, Arbeitnehmende und die Öffentlichkeit zugänglich sein. «Grundsätzlich sind in den unteren Geschossen Gewerbenutzungen vorgesehen», heisst es in einer Mitteilung der Bauherrschaft BVK. Möglich sei etwa ein Lebensmittelladen, ein Bistro oder ein Fitnesscenter, definitive Angaben zum Mietermix könne man aber noch nicht geben. Über diesen Gewerbeflächen entstehen 239 Wohnungen.

Für drei Baufelder ist die Zürcher Pensionskasse BVK verantwortlich, für das vierte das kantonale Sozialversicherungszentrum WAS. Beim südlichen Gebäude werden Fotovoltaik-Elemente direkt in die Fassade integriert und sämtliche sich anbietenden Dachflächen mit Fotovoltaik- oder Solarthermieanlagen ausgerüstet. Das Sozialversicherungszentrum werde nach einem «innovativen Konzept» geplant, welches grösstenteils ohne Heizung und energieraubende Klimasysteme auskommt. Das gesamte Areal sei ohne oberflächliche Auto-Zirkulationsfläche konzipiert.

Das sind die vier Gebäude im Detail:

Visualisierung: PD

Das neue Bürogebäude für das Sozialversicherungszentrum WAS Wirtschaft Arbeit Soziales Luzern wird im südwestlichen Teil des Geländes errichtet. Gestaltet wurde das Gebäude vom Zürcher Architektenteam Annette Gigon/Mike Guyer – sie setzten sich gegen 52 Konkurrenten durch. Vorgestellt wurde dieses Projekt bereits vor einem halben Jahr. Das Zentrum WAS besteht aus drei Institutionen, die sich 2019 zusammen geschlossen haben: der Ausgleichskasse Luzern, der IV Luzern und der ehemaligen Dienststelle Wirtschaft und Arbeit (WIRA).

Das Projekt wird den Kanton Luzern rund 120 Millionen Franken kosten. Darin inbegriffen ist der Grundstückserwerb von der BVK; dieser beläuft sich auf 18 Millionen Franken. Alleine mit der Zusammenlegung will der Kanton jährlich 4,8 Millionen Franken an Verwaltungskosten einsparen.

Visualisierung: PD

Im Südosten entsteht ein Hochhaus mit dreigeschossigen Sockeln für gewerbliche Nutzungen. Darüber wird im westlichen Teil ein Hochhaus mit weiteren 14 Geschossen gebaut. Geplant sind 83 Wohnungen mit Blick auf den Pilatus und aus den oberen Geschossen auf den Vierwaldstättersee. Im Osten ist ein deutlich niedrigerer, viergeschossiger Gebäudeteil vorgesehen. Er richtet sich an grössere Haushalte, geplant sind 20 Wohnungen mit 5,5 oder 6,5 Zimmern. Die Fassade weist horizontal umlaufende Fenster auf – und Brüstungsbänder mit Fotovoltaik-Modulen.

Visualisierung: PD

Hinter den WAS-Büros ist ein zehngeschossiges Gebäude entlang des Hangfusses vorgesehen. Es beherbergt Wohnungen mit 2,5 bis 4,5 Zimmern. Sie werden je nach Lage in sogenannten «Split-Leveln» angeboten – also teilweise mit 1,5-facher Raumhöhe und Treppenverbindungen innerhalb der Wohnung. Das Gebäude wird auf der dritten Etage über eine überdeckte Freiterrasse verfügen, die sich gegen Norden auf Geländehöhe befinden wird. Dieses «Belvedere» schliesst sich direkt an den zentral gelegenen Gemeinschaftsraum des Hauses an, heisst es in der Mitteilung.

Visualisierung: PD

Nördlich und an den Sonnenberg gebaut wird ein weiteres Wohnhaus mit 60 Einheiten von 2,5- bis 5,5-Zimmerwohnungen. Es soll mehrheitlich Familien ansprechen. Velo- und Kinderwagenräume sollen über einen separaten Zugang neben dem Haupteingang erschlossen werden. «Die Wohnungen zeichnen sich durch grosszügige Wohn- und Essbereiche, grosse Küchen und einen alle Zimmer verbindenden, umlaufenden und grossen Balkon aus», so die Mitteilung. Auf einem Teil des Daches sind Fotovoltaik- und Solarmodule vorgesehen.

WAS will die neuen Büros 2024 beziehen. Der Bezug der ersten Wohnungen und Gewerbeflächen ist auf 2025 geplant. 2019 rechnete die Pensionskasse BVK mit einer Investitionssumme von rund 200 Millionen Franken.