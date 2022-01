Kriens Einwohnerrat zieht Schlussstrich unter das Zentrumsprojekt Das Parlament hat am Donnerstag die Abrechnung für das Grossprojekt von rund 66 Millionen Franken bewilligt. Die Mehrkosten sorgten nochmals für Gesprächsstoff.

Das Zentrumsprojekt hat in Kriens in den letzten Jahren für eine beispiellose Bautätigkeit und hitzige politische Diskussionen gesorgt. Nun wurde ein Schlussstrich gezogen. Der Einwohnerrat hat am Donnerstag die Abrechnung mit 23 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen klar bewilligt.

Die Gesamtkosten betragen für die Stadt 66,43 Millionen Franken. Der vom Volk 2014 bewilligte Kredit wurde um rund 5 Millionen überschritten. Berücksichtigt man die Nachtragskredite, betragen die Zusatzkosten zirka 1 Million. Finanziert wurden damit das Stadthaus, das Schappe-Kulturquadrat, der Neubau für Feuerwehr und Werkhof beim Eichenspes und die Freizeitanlage Langmatt.

Das Stadthaus war das grösste Teilprojekt der Neugestaltung des Krienser Zentrums. Bild: Pius Amrein

(29. April 2021)

Die Kostenüberschreitungen führten in der Vergangenheit gar zu einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK), die zum Schluss kam, dass die Verwaltung mit dem Grossprojekt überfordert gewesen sei, Kontrollmechanismen gefehlt hätten und der Stadtrat Kompetenzen überschritten habe. Letzteres sehen der damalige wie auch der aktuelle Stadtrat allerdings anders.

Grüne: Kosten waren effektiv noch höher

Die Mehrkosten waren im Einwohnerrat nochmals ein Thema. Bei der Budgetierung sei vieles schief gegangen, sagte Erich Tschümperlin (Grüne). Weiter kritisierte er, dass einige Arbeiten, etwa für den besseren Handyempfang, nicht in der Abrechnung enthalten seien. Die effektiven Kosten seien also noch höher. «Wir hätten uns gewünscht, dass diese Zusatzkosten auch aufgelistet werden.» Dies wäre transparenter gewesen. Martin Zellweger (SVP) pflichtete bei. Und erinnerte daran, dass seine Partei einst eine etappierte Realisierung vorgeschlagen hatte. «Dann wären wir heute finanziell noch einigermassen handlungsfähig.» Es seien attraktive Immobilien entstanden, doch Unterhalt und Abschreibungen werden die Stadtkasse belasten.

Daniel Rösch (FDP) betonte, dass der Fokus nun darauf liegen sollte, die Lehren zu ziehen und Mehrkosten künftig zu verhindern. «Wir hoffen, mit der Abschlussrechnung emotional einen Schlussstrich unter das Zentrumsprojekt ziehen zu können.» Andreas Vonesch (Mitte) sagte, dass man das Glas auch als «halb voll» betrachten könne. «Wir dürfen stolz sein auf die neue Infrastruktur.» Mit der Feuerwehr, der Jugend, der Kultur oder der Verwaltung hätten zahlreiche Anspruchsgruppen eine neue Heimat gefunden. Michael Portmann (SP) erinnerte an den «Personalverschleiss», den das riesige Vorhaben nach sich zog. «Von den ursprünglichen Projektverantwortlichen arbeitet heute niemand mehr bei der Stadt.»

Baumängel im Schappe Kulturquadrat

Die enormen Dimensionen erwähnte auch Finanzvorsteher Roger Erni (FDP). Hochgerechnet auf die Bundesebene würden die 66 Millionen einer Investition von 26 Milliarden entsprechen. «Das ist mehr als die Neat, ein Jahrhundertprojekt.» Er ging nochmals auf die Probleme ein, betonte aber auch, dass die Bauten gelungen seien. «Diese bieten Mehrwert, Kriens hat einen beispiellosen Entwicklungsschub hinter sich.»

Weiter informierte Erni darüber, dass im Kulturquadrat erste Baumängel aufgetreten seien. Diese sollen genauer untersucht werden, danach werde das weitere Vorgehen festgelegt.