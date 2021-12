Kriens Einwohnerrat verzichtet auf Widerstand gegen Carparking beim Südpol Das Krienser Parlament will die Pläne der Stadt Luzern für Carparkplätze auf dem Areal Rösslimatt nicht durchkreuzen. Es lehnt eine entsprechende Motion ab.

Der Stadt Luzern bleibt ein Déjà-vu erspart: Der Krienser Einwohnerrat hat am Donnerstag eine FDP-Motion zur Verhinderung der Carparkplätze auf dem Areal Rösslimatt beim Südpol in Kriens abgelehnt. Anders lief es bekanntlich beim Areal Hinterschlund: Dort hatte der Krienser Einwohnerrat ein von der Stadt Luzern geplantes Carparking mittels Motion 2019 noch versenkt.

Auf der Rösslimatt-Wiese beim Südpol soll eine neue Carparkierungsanlage entstehen. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 9. Dezember 2021)

Mit dem Carparking Rösslimatt will der Luzerner Stadtrat Ersatz für das Inseli schaffen. Die dortigen Parkplätze müssen aufgrund einer angenommenen Volksinitiative weichen. Motionär Enrico Ercolani (FDP) kritisierte diese Pläne scharf. Er geht von rund 200 Carfahrten pro Tag aus. Dieser Mehrverkehr sei «ökologischer Abgas-Unsinn» und angesichts der Klimakrise unverantwortlich. «Ich kann nicht nachvollziehen, dass man das Inseli begrünen und in Kriens eine ähnlich grosse Fläche vergiften will.» Daher forderte er im Vorstoss, das Parking via Bau- und Zonenreglement zu verunmöglichen. Unterstützung erhielt Ercolani von Patrick Koch (SVP). «Wir wollen nicht, dass Luzern sein Carproblem nach Kriens abschiebt.» Beide brachten alternative Ideen für das Rösslimatt-Areal ins Spiel: eine ökologische Aufwertung (Ercolani) oder einen Ökihof (Koch).

«Nicht verhältnismässig und wohl auch nicht rechtskonform»

Die anderen Parteien lehnten die Motion ab. Zwar meinte auch Peter Stofer (Grüne), dass es ökologisch nicht sinnvoll sei, mehr Carfahrten zu generieren. Er erinnerte aber daran, dass die Stadt Luzern das Baugesuch bereits eingereicht hat. «Auf dieser Ebene reinzugrätschen, ist nicht verhältnismässig und wohl auch nicht rechtskonform.» Weiter argumentierte er, dass man die Lehren aus der Diskussion um den Hinterschlund gezogen habe. So habe der Krienser Stadtrat der Stadt Luzern klar signalisiert, dass die Nutzung auf zehn Jahre befristet sei. Beim Hinterschlund wurde befürchtet, dass das Parking auf unbestimmte Zeit dort bestehen bleibt.

Von der Motion irritiert zeigte sich Andreas Vonesch (Mitte). Die FDP habe in der Vergangenheit sich so geäussert, dass sie sich mit dem Carparking Rösslimatt abfinden könne – im Gegensatz zum Standort Hinterschlund. «Das ist kein partnerschaftlicher Umgang mit der Stadt Luzern.» Um das Parking Rösslimatt zu verhindern, hätte man früher aktiv werden müssen. Vor diesem Hintergrund sagte Raphael Spörri (SP), es wäre «ein Verstoss gegen Treu und Glauben», wenn man sich jetzt querstellen würde.

Krienser Stadtrat verlangt flankierende Massnahmen von Luzern

Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) betonte, dass der Standort Rösslimatt das Ergebnis einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit sei. Man habe aber auch hart verhandelt. «Es ist zu substanziellen Zugeständnissen der Stadt Luzern gekommen.» Um Suchverkehr zu verhindern, sei etwa ein Parkleitsystem vorgesehen. Weiter werde die Stadt Kriens im Rahmen der Baubewilligung festhalten, dass die Nutzung als Carparking tatsächlich auf zehn Jahre beschränkt bleibt. «Wir lassen keine Nutzung zu, die die städtebauliche Entwicklung behindert.» Da derzeit unklar ist, wie sich das Autobahnprojekt Bypass auf das Rösslimatt-Areal auswirken wird und dort folglich derzeit kein langfristiges Bauprojekt realisiert werden kann, sei das auch nicht der Fall. Weiter rief Frey dazu auf, die Perspektiven der ganzen Region zu berücksichtigen. «Verkehrssysteme hören nicht an Gemeindegrenzen auf.» So sollen etwa für Anlässe in der auf Krienser Boden geplanten Pilatus-Arena teils auch Parkplätze auf der Luzerner Allmend zur Verfügung stehen.