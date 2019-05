Kriens erhält dreistöckiges Schul-Provisorium Der Krienser Stadtrat akzeptiert das Urteil des Kantonsgerichts, das die Installation eines Schulmoduls auf der Spielwiese beim Kuonimatt-Schulhaus verbietet. Stattdessen soll nun in die Höhe gebaut werden – und zwar mit Hilfe eines Modulbaus von der Krauerwiese. Stefan Dähler

Die bestehenden Schulmodule auf der Krauerwiese: Eines davon soll verwendet werden, um den Modulbau beim Kuonimatt-Schulhaus aufzustocken. (Bild: Boris Bürgisser, Kriens, 3. Juni 2016)



Beim Schulhaus Kuonimatt werden keine weiteren Flächen verbaut. Der Krienser Stadtrat hat entschieden, die Installation eines zusätzlichen Schulmoduls auf der Spielwiese nicht zu realisieren. Dies, weil ein entsprechendes Bauvorhaben von Anwohnern erfolgreich vor Kantonsgericht bekämpft worden war. Der Stadtrat verzichtet also auf einen Weiterzug des Urteils, wie er am Donnerstag während der Einwohnerratssitzung bekannt gab.

Weil in der Kuonimatt aufgrund steigender Schülerzahlen dennoch zusätzlicher Schulraum benötigt wird, soll das Schulhaus trotzdem ausgebaut werden. Konkret plant der Stadtrat, das bereits bestehende Modul nicht wie ursprünglich geplant um ein, sondern um zwei Geschosse zu erweitern. Dafür wird eines der Schulmodule von der Krauerwiese verwendet. Dieses soll nun nicht auf die Kuonimatt-Wiese verschoben werden, sondern den bestehenden Modulbau ergänzen.

Architekturwettbewerb wird sistiert

«Ein entsprechendes Baugesuch ist in Vorbereitung», sagte Bauvorsteher Matthias Senn (FDP). Die Aufstockung um ein Geschoss war zwar ebenfalls Teil des ursprünglichen Bauvorhabens und wurde vom Kantonsgericht, im Gegensatz zum Bau auf der Wiese, gestützt. Da der Modulbau nun höher wird, ist aber ein neues Baugesuch nötig. Der entsprechende Kredit soll im Budget 2020 eingeplant werden. Der vom Einwohnerrat geforderte Architekturwettbewerb für einen weiteren, mittelfristigen Ausbau des Schulhauses Kuonimatt wird vorerst sistiert.

Weiter plant der Stadtrat eine Teilrevision des Bau- und Zonenreglements. Dieses sieht nämlich vor, dass öffentliche Freiflächen nur verbaut werden dürfen, wenn ein gleichwertiger Ersatz geschaffen wird. Das Kantonsgericht begründete sein Urteil mit diesem Reglement. Das habe quasi ein Bauverbot in der Zone für öffentliche Zwecke zur Folge, so der Stadtrat. Ein solches käme ungelegen, denn in Kriens sind weitere Schulhaus-Erweiterungen geplant. Darum soll das Reglement abgeschwächt werden, denn es sei nicht bei jedem Schulhausprojekt eine Aufstockung nötig. «Technische Rahmenbedingungen wie Fundationen oder Tragwerke lassen das nicht überall» zu, so Senn. Die Teilrevision muss dann noch vom Einwohnerrat genehmigt werden.