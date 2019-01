Kriens erhöht Parkgebühren um 20 Prozent Seit Jahreswechsel ist Kriens eine Stadt. Mit dem neuen Jahr sind auch die Preise fürs Parkieren angestiegen. Das sei nötig, um ein ausgewogenes Budget erreichen zu können. Janick Wetterwald

Kriens hat auf das Jahr 2019 die Parkgebühren erhöht. (Bild: Pius Amrein)



Im vergangenen April hiess es in unserer Zeitung: «Steigen in Kriens die Parkgebühren?» FDP-Einwohnerrat Enrico Ercolani wollte damals eine Erhöhung bis 2021 hinauszögern. Die damalige Gemeinde Kriens nahm das Postulat zur Kenntnis, behielt sich aber eine baldige allfällige Erhöhung vor. Nun ist diese Tatsache.

Wie 20 Minuten Online am Mittwochmorgen berichtet, hat die Stadt Kriens per 2019 die Parkgebühren erhöht. Von der Jahreskarte bis zum Stundentarif – alles wird teurer. Für zwölf Monate werden neu 600 statt 500 Franken fällig, was einer Preiserhöhung von 20 Prozent entspricht. Dasselbe gilt für die Preise der Monats- sowie der Tageskarte, die von 50 auf 60 respektive von fünf auf sechs Franken ansteigen.

Einwohnerrat Ercolani zeigt sich gegenüber dem Online-Medium unzufrieden: «Es kann nicht sein, dass man das Parkieren verteuert, um schwarze Zahlen zu schreiben. Einmal mehr sollen es die Autofahrer wieder richten. Von Sparwillen ist nichts zu sehen. Ich bin absolut unglücklich.»

«Die Freude hält sich in Grenzen», lässt sich Pepe Kaufmann zitieren. Der Präsident des Gewerbeverbands Kriens sagt weiter: «Dies ist einmal mehr eine Massnahme, um die Autofahrer zu ärgern.»

Stadtrat und Bauvorsteher Matthias Senn verteidigt die höheren Tarife: «Das Ziel ist es, ein ausgewogenes Budget 2019 zu haben. Dazu braucht es auch höhere Einnahmen aus den Parkgebühren.» Zudem seien die Parkgebühren seit zehn Jahren nicht mehr erhöht worden. Die Einnahmen für das laufende Jahr werden auf 700'000 Franken geschätzt. Dieses Geld soll für öffentliche Abstellplätze und Verkehrsflächen verwendet werden sowie zur Förderung des öffentlichen Verkehrs.

Cla Büchi ist SP-Fraktionschefin im Einwohnerrat Kriens. Sie zeigt Verständnis für die neuen Gebühren: «Es ist richtig, dass nicht nur die Ausgaben reduziert werden, sondern auch bei der Einnahmenseite nach Lösungen gesucht wird.» Die Stadt Kriens müsse ihr finanzielles Problem lösen.