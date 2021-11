Kriens Darf der Stadtrat künftig weniger Geld ausgeben? Über Beträge bis zu 2,6 Millionen Franken kann der Krienser Stadtrat heute selbst entscheiden. Das ist der FDP zu viel. Nun könnte sich das ändern.

Das Krienser Stadthaus. Bild: Dominik Wunderli (2. September 2020)

Wird die Macht der Krienser Exekutive beschränkt? Aufgrund eines Vorstosses von Beat Tanner (FDP) steht das zur Diskussion. Dabei geht es konkret um die Ausgabenkompetenz des Stadtrats.

Beat Tanner, FDP Kriens. Bild: PD

Heute beträgt diese 3 Prozent des Steuerertrags, das sind derzeit rund 2,6 Millionen Franken. Innerhalb des Globalbudgets kann die Exekutive ohne Einbezug des Parlaments über Beträge in dieser Höhe entscheiden. Das gilt aber nicht für Nachtragskredite, die über das Budget hinausgehen. Tanner argumentierte, dass die Ausgabenkompetenz in Kriens im Vergleich zu anderen Gemeinden (Emmen: 0,5 Millionen; Stadt Luzern: 0,75 Millionen) sehr hoch sei. Der Einwohnerrat sollte ein grösseres Mitspracherecht erhalten. In einer Motion forderte er, den Betrag zu senken, liess aber offen, auf welchen Wert.

Stadtrat warnt vor Mehrbelastung für das Parlament

Der Stadtrat lehnt die Motion ab, wie er in einer Stellungnahme festhielt. Eine Senkung der Ausgabenkompetenz würde zu einer Mehrbelastung des Parlaments und der Verwaltung führen, denn viele zusätzliche Geschäfte müssten durch die Kommissionen und anschliessend durch den Einwohnerrat beraten werden. Stattdessen erklärte sich der Stadtrat bereit, den Vorstoss als weniger verbindliches Postulat entgegenzunehmen. So könne er in einem Bericht detailliert aufzeigen, welche Auswirkungen eine Anpassung der Finanzkompetenzen auf Kommissionen und Parlament hätte.

Mit diesem Vorgehen erklärte sich Beat Tanner sowie die Mehrheit des Krienser Einwohnerrats am Donnerstag einverstanden. Dies auch, weil die vorberatende Kommission dieses Vorgehen ebenfalls begrüsst hatte. Mit dem Postulat soll der Boden für das Anliegen geebnet werden, so Tanner. Es werde eine Auslegeordnung ermöglicht, um die Vor- und Nachteile einer tieferen Ausgabenkompetenz für den Stadtrat abzuwägen. Einen möglichen Vorteil nannte Tanner bereits: «Es stimmt, dass das Parlament mehr Geschäfte behandeln müsste, aber es gäbe allenfalls auch weniger Vorstösse.»