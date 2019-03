Kriens: Gebäude im Areal «Eichhof West» werden abgebrochen Nach dem Rechtsstreit geht's nun los: Die Vorarbeiten für das Eichhof-Hochaus im Krienser Gebiet Eichhof West beginnen im April. Die Gebäude, die derzeit noch auf dem Areal stehen, sollen bis Ende August abgebrochen werden. Simon Mathis

So soll das Areal «Eichhof West» aussehen. (Visualisierung: PD)

Im April starten die Arbeiten für das Eichhof-Hochhaus im Krienser Gebiet «Eichhof West». Als erster Schritt ist vorgesehen, die noch dort stehenden Gebäude abzubrechen. Bis zum 30. August sollen die Bauten gänzlich verschwunden sein, heisst es in einer Mitteilung der Investorin, der Pensionskasse BVK.

In den nächsten zwei bis drei Wochen werden verschiedene Vorarbeiten etwa in den Bereichen Strom und Wasser getätigt, heisst es weiter. Die Abbruch-Arbeiten fangen Mitte April an.

Planung ist noch in Frühphase

Dem Baubeginn ging ein fast vierjähriger Rechtsstreit voraus. Nachbarn reichten Beschwerde gegen den Bebauungsplan «Eichhof West» ein. Im Juni letzten Jahres wies das Bundesgericht die Beschwerde ab.

Der Neubau selbst befindet sich noch in der Anfangsphase der Projektierung, wie die BVK mitteilt.