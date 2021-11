Kriens In Kriens lassen sich bald über dreissig Krippen bestaunen – QR-Codes und digitale Rätsel sorgen für Weihnachtsstimmung Die Katholische Kirche Kriens organisiert in der Adventszeit eine Ausstellung mit unterschiedlichen Krippen. Mit digitalen Zusatzangeboten will sie Klein und Gross auf den Rundgang durch den Dorfkern locken.

Weihnachtliche Stimmung zieht in Kriens ein. Bild: pd

Während der Adventszeit wird die Weihnachtsgeschichte in Kriens gleich mehrmals zu sehen sein. Wie die Katholische Kirche Kriens in einer Mitteilung ankündigt, werden im Dorfkern über dreissig Krippen aus verschiedenen Materialien und Zeiten ausgestellt. Dahinter stecken auch ganz besondere Geschichten: Krippen, die von ihren Besitzern selbst gebastelt wurden oder Krippen, die seit über einem Jahrhundert in der Familie weitergegeben werden.

Die Ausstellung entstand in einem Projekt der Katholischen Kirche Kriens gemeinsam mit Gewerbetreibenden und Krienser Krippenbesitzenden. Sie kann ab Samstag, 27. November bis am Sonntag, 2. Januar rund um die Uhr und kostenlos besucht werden. Der Rundweg dauert etwa eine Stunde.

«An vier Krippenstationen erwachen die Figuren der Weihnachtsgeschichte zum Leben», wird versprochen. Denn die Ausstellung hat auch digitale Komponenten. Der zusätzlich konzipierte «Actionbound» für Familien beinhaltet Rätsel, Aufgaben und Informationen, die über Smartphones und Tablets abgerufen werden können. Der Start befindet sich an der Luzernerstrasse 4. Ausserdem sorgen QR-Codes mit spirituellen Impulsen und kurzen adventlichen Podcasts auch bei Erwachsenen für Weihnachtsstimmung. (se)