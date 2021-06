Region Luzern Karin Schuhmacher wird erste Stadtschreiberin von Kriens Als Nachfolgerin von Guido Solari, der per Ende September nach Willisau wechselt, wurde vom Stadtrat erstmals eine Stadtschreiberin gewählt – Karin Schuhmacher.

Karin Schuhmacher vor dem Stadthaus Kriens. Bild: Stadt Kriens

Die 51-jährige gebürtige Zürcherin ist studierte Geografin und ausgebildete Gymnasiallehrerin. Nach beruflichen Engagements im Schul- und Jugendbereich ist sie seit 2008 für den Luzerner Kantonsrat tätig. So war sie bis 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin und wurde dann Leiterin des Kommissionsdienstes des Kantonsrates.

Seit 2015 leitet sie die Abteilung Parlamentsdienste, wo sie die Tätigkeiten der Staatskanzlei für das kantonale Parlament koordiniert. In dieser Funktion übernahm sie im Rahmen einer Übergangsregelung im Sommer 2020 die Staatsschreiberfunktion für den Kantonsrat mit der Geschäftsführung, was für ihre Wahl zur neuen Stadtschreiberin ein wichtiger Faktor war, so die Stadt Kriens in einer Mitteilung.

Amt birgt wichtige Aufgaben

In der Parlamentsgemeinde Kriens übt Schuhmacher als Stadtschreiberin zwischen Stadtparlament, Stadtrat und Verwaltung eine wichtige Schanierfunktion aus. Auf ihre neuen Aufgaben an dieser Schnittstelle freue sich Schuhmacher sehr:

«Als Stadtschreiberin sehe ich mich in einer ausgleichenden, verbindenden und begleitenden Rolle. »

Durch die Tätigkeit für den Kantonsrat ist sie im ganzen Kanton vernetzt und nicht nur beruflich, auch persönlich verbindet sie viel mit Kriens, heisst es weiter. So schätze sie den vielseitigen Natur- und Lebensraum der Stadt: «Ich kenne Sonnenberg, Hochwald und Pilatus als facettenreiches Naherholungsgebiet sehr gut. Nun freue ich mich darauf, diesen Lebensraum nicht nur zu geniessen, sondern ihn auch in einer aktiven Rolle mitgestalten zu dürfen.»

Am 1. Oktober 2021 wird sie ihre Stelle als erste Stadtschreiberin mit einem Pensum von 80 Prozent antreten. Sie ist verheiratet und wohnt mit ihrer Familie seit 25 Jahren in der Stadt Luzern. (rad)