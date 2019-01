Kriens: Klare Regeln für Mehrwertabgabe gefordert Wie geht die Stadt künftig mit den Einnahmen aus der Mehrwertabgabe

um? Ein Reglement soll Klarheit schaffen, fordert die Krienser SP.

Der Krienser Stadtrat soll ein Reglement für den Mehrwertausgleich bei Auf- und Umzonungen erarbeiten. Das fordert Michael Portmann (SP) in einer Dringlichen Motion. So soll unter anderem festgelegt werden, wie die Stadt die Erträge verwendet. Hintergrund ist, dass Eigentümer seit einem Jahr eine Mehrwertabgabe leisten müssen, wenn ihr Grundstück durch eine Umzonung an Wert gewinnt. (pd/std)