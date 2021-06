Kriens Landis & Gyr Stiftung vergibt 30'000 Franken an das Museum im Bellpark Das Museum im Bellpark erhält von der Landis & Gyr Stiftung einen Anerkennungsbeitrag 2021. Die Stiftung würdigt damit die Ausstellungstätigkeit, die das Museum im Laufe der vergangenen 30 Jahre geleistet hat und insbesondere die Arbeit des Kurators.

Anstelle des bisherigen Preises vergibt die Landis & Gyr Stiftung seit 2020 neu Anerkennungsbeiträge im Bereich Kunst & Kultur, wie es in einer Medienmitteilung der Stiftung heisst. Berücksichtigt würden Kulturinstitutionen, Festivals oder freie Truppen in der Zentralschweiz wie auch in der übrigen Schweiz, die Hervorragendes geleistet hätten, innovative Ideen umsetzten und ein vielseitiges Publikum ansprechen würden. Die Stiftung schreibt:

«Mit dem Anerkennungsbeitrag 2021 in der Höhe von CHF 30'000 würdigt die Landis & Gyr Stiftung die langjährige, herausragende Ausstellungstätigkeit des Museums im Bellpark insbesondere die vielbeachtete Kuratorenarbeit von Hilar Stadler.»

Das Museum Bellpark sei ein Juwel in der Innerschweizer Kunst- und Kulturlandschaft, ein Haus, das sich in den nunmehr drei Jahrzehnten seines Bestehens ein einzigartiges Profil erarbeitet habe. Mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln vermöge es mit einem ebenso erfrischenden wie intelligenten Programm immer wieder von Neuem zu überraschen.

Neben dem für den Innerschweizer Kulturraum einzigartigen Sammlungsschwerpunkt im Bereich der zeitgenössischen Schweizer Zeichnung bewahrt das Museum neben lokalen und regionalen Kulturgütern vor allem auch die Nachlässe von Innerschweizer Fotografen auf, unter anderem jene von Emil Kreis und Otto Pfeifer. Daraus ergebe sich, heisst es in der Mitteilung weiter, eine anhaltende Beschäftigung des Hauses mit der Fotografie als Dokumentationsmedium, insbesondere auch der Lokal- und Industriegeschichte des Ortes. Mit seinem Ausstellungsprogramm im Bereich zeitgenössischer Architektur, Fotografie und Kunst strahle das Museum zudem weit über die Innerschweizer Kulturlandschaft hinaus. (pw)