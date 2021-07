Kriens Das Internet-Café erlebt in Kriens ein Comeback – als Sozialprojekt Wer eine Wohnung oder einen Job sucht, kommt nicht ohne Internet aus. Genau dies wird Armutsbetroffenen zum Verhängnis. In Kriens.

Das Internet-Café in Kriens bietet Armutsbetroffenen die Chance auf Hilfe bei Online-Bewerbungen. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 6. Juli 2021)

Viktor ist 59 Jahre alt. Vor zwei Monaten hat er seine Stelle in einem Gastronomiebetrieb im Kanton Luzern verloren. Mit Word und E-Mails kennt er sich genauso wenig aus wie mit der deutschen Sprache – fast gar nicht. Die Stelle hatte ihm damals sein Sohn vermittelt. Nach der Kündigung muss er nun seine zehn Bewerbungen pro Monat schicken. Doch dazu fehlen ihm die Kenntnisse – am Computer, mit den Stellenportalen. Einen Computer besitzt Viktor auch gar nicht.

Für Menschen wie Viktor sind Eliane Räber (Verein Kriens Integriert) und Melanie Grünenfelder (Katholische Kirche) da. Vergangene Woche haben sie ihr Internet-Café im Pfarreizentrum Bruder Klaus in Kriens eröffnet.

Helfer zeigen, wie man ein Bild in den Lebenslauf einfügt

Primär richtet sich das Angebot an Personen, die auf Wohnungs- oder Arbeitssuche sind, aber über keine PC-Kenntnisse oder keine entsprechende Geräte verfügen. Damit haben sie nämlich auf dem Markt kaum noch Chancen, laufen doch die meisten Bewerbungsverfahren via Online-Tools oder E-Mail. Das Krienser Internet-Café bietet jedoch nicht nur vier Laptops und einen Drucker, sondern auch Hilfe bei der Bedienung der Geräte und Programme durch Ehrenamtliche. Denn nicht jeder schafft es, ein Bild in den Lebenslauf einzufügen oder die Adresszeile im Motivationsschreiben zu ändern.

Ehemaliger Gallivater hilft bei der Jobsuche

René Flad.

Einer dieser Helfer ist René Flad. Der kürzlich pensionierte Krienser war zuvor als Job-Coach und Ausbildner im kaufmännischen Bereich tätig. Als er um Hilfe gebeten wurde, hat er «keine Sekunde gezögert», wie der Gallivater von 2019 sagt. Für ihn ist die Tätigkeit eine gelungene Abwechslung zum Rentner-Alltag. Am Eröffnungstag des Internet-Cafés konnte er einen Mann bei der Jobsuche unterstützen. Seine Computerkenntnisse seien nicht schlecht gewesen. «Aber punktuell hatte er Schwierigkeiten, diese konnten wir schnell miteinander lösen», erzählt Flad. Dieser Mann werde wohl eher nicht mehr kommen, ihm sei ja bereits geholfen. Ob das Projekt auch längerfristig nötig sei, werde die Zeit zeigen. «Aber das wäre ja ein gutes Zeichen», sagt René Flad, der noch zwei Kollegen vom Turnverein für die Helfertätigkeit gewinnen konnte.

Es werden weitere Ehrenamtliche gesucht

Doch wie finanziert sich solch ein Projekt überhaupt? Einerseits übernehmen die Arbeitgeber von Räber und Grünenfelder ihre Personalkosten. Eliane Räber ergänzt:

«Das Internet-Café ist von den Anschaffungen her ziemlich kostenneutral.»

So seien etwa die Räumlichkeiten gratis, die insgesamt sieben Laptops waren eine Spende. Dennoch fehlt den beiden noch etwas: «Wir haben noch zu wenige Ehrenamtliche», sagt Melanie Grünenfelder.

Am ersten Tag sind vier Personen für eine Unterstützung ins Internet-Café gekommen. Das Pilotprojekt dauert noch mindestens bis Ende Jahr. Dann wird entschieden, ob das Internet-Café auch künftig noch seine Tore öffnet – für Viktor und weitere 33'000 Hilfsbedürftige im Kanton Luzern.