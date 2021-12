Kriens Lichtkünstler Gerry Hofstetter setzt das Schlössli in Szene Am 13. Dezember gibt es in Kriens eine Lichtshow zu bestaunen. Entstanden ist das Projekt durch einen Zufall.

Das Schloss Schauensee. Bild: Stadt Kriens

Der bekannte Lichtkünstler Gerry Hofstetter wird das Schloss Schauensee mit Bilderwelten inszenieren. Das teilt die Stadt Kriens mit. Die Lichtinstallation kann kostenlos verfolgt werden und ist von kurz nach 17 bis 20 Uhr am 13. Dezember geplant; dem Tag, an dem in Skandinavien jeweils das Lucia-Lichterfest gefeiert wird.

Entstanden ist das Projekt zufällig. Hofstetter ist Organisator des Eisfelds «Live on Ice» beim KKL in Luzern und weilte in diesem Zusammenhang in einer Krienser Gärtnerei, um eingetopfte Christbäume für die Dekoration zu begutachten. «Dabei verliebte sich der Künstler mit Entlebucher Wurzeln auf den ersten Blick in das Schloss Schauensee und die malerische Kulisse mit dem unbebauten Schlosshügel», schreibt die Stadt Kriens. Hofstetter fügt an: «Die Szenerie ist einmalig. Denn von dort unten ist der Winkel so steil, dass das Schloss förmlich über der Landschaft zu fliegen scheint.»

Von überall gut zu sehen, am besten in der Linie der Galluskirche

In der Folge habe Hofstetter sich bei der Stadt gemeldet, die nach Abklärungen zu Machbarkeit oder Lichtverschmutzung eine Zusage erteilte. Geplant sei, das Schlössli mit einer Serie von eigens für diesen Anlass kreierten Bildern zu beleuchten. Die beste optische Wirkung sei in der Luftlinie zur Galluskirche zu erwarten. Doch man könne die Lichtshow von überall verfolgen, wo Schloss und Schlosshügel gut zu sehen sind. Einen zentralen Veranstaltungsort gebe es nicht. Weitere Infos finden Sie auf der Website der Stadt Kriens.