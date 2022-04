Kriens Tragischer Unfall im Gigeliwald: Biker auf Trail tödlich verunglückt Ein 48-Jähriger ist am Sonntagnachmittag mit seinem Bike gestürzt. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Der Luzerner Polizei wurde am Sonntagabend gemeldet, dass ein Mann auf einem Biketrail in Kriens gefunden wurde. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der 48-Jährige bereits tot, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Nach ersten Erkenntnissen sei er mit seinem Bike im Gigeliwald unterwegs gewesen. Bei seinem Sturz zog er sich so schwere Kopfverletzungen zu, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Die Staatsanwaltschaft Emmen führt die Untersuchung. (rad)