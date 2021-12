Kriens Stadtoriginal «Marroni Rico» ist verstorben 13 Jahre lang bereicherte er den Krienser Dorfplatz mit seinem Marronihäuschen. Jetzt ist Erich Widmer tot.

Erich Widmer führte den Marroni-Stand auf dem Krienser Dorfplatz. Bild: Güüggali-Zunft Luzern

Erich Widmer war vor allem für sein Marroni-Hüttli auf dem Krienser Dorfplatz bekannt. Dort verkaufte er 13 Jahre lang heisse Marroni, bis er Ende 2020 aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Am 16. Dezember 2021 ist er nach längerer Krankheit im 74. Lebensjahr «zu Hause friedlich eingeschlafen», wie die Güüggali-Zunft Luzern am Mittwoch mitteilte. Erich Widmer gehörte selber der Güüggali Zunft an und war somit offiziell ein Luzerner Stadtoriginal. Sein Übername lautete «Marroni Rico» oder «Häbede-häbede». Mehrmals habe Widmer die anderen Stadtoriginale zum Marroni-Plausch auf dem Dorfplatz eingeladen, heisst es in der Mitteilung. Viele Jahre lang war Widmer auch als Hüttenwart in der Ricketschwändi auf der Krienseregg tätig. (spe)