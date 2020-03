Kriens: Maurus Frey (Grüne) als Einziger gewählt, die Bisherigen müssen zittern Die Grünen dürften in Kriens als grosse Sieger aus den Wahlen hervorgehen. Ihr neuer Stadtratskandidat Maurus Frey schafft auf Anhieb die Wahl. Auch im Einwohnerrat zeichnen sich Sitzgewinne ab.

Vieles ist noch unklar, was die künftige Zusammensetzung des Krienser Stadtrats angeht: Am Sonntag schaffte einzig Maurus Frey (Grüne) den Sprung in die Exekutive. Damit verteidigt er den Sitz des zurücktretenden Cyrill Wiget (ebenfalls Grüne). Alle anderen Kandidaten müssen in den zweiten Wahlgang.

Die Resultate im Überblick:

* bisher im Amt. gewählt

Auffällig ist: Die Bisherigen schneiden fast alle schlecht ab, nur Bildungsvorsteherin Judith Luthiger (SP) holt über 3000 Stimmen. Am Ende der Tabelle steht Bauvorsteher Matthias Senn (FDP).

Senn liegt jedoch paradoxerweise beim Rennen um das Stadtpräsidium vorne, doch auch er verpasste das absolute Mehr relativ deutlich:

Stadtpräsidium Kriens * bisher im Amt.

Wie im Stadtrat zeichnet sich auch im Einwohnerrat ein Sieg für die Grünen ab, wie eine Hochrechnung der Stadt Kriens per 13 Uhr zeigte. So dürften die Grünen zwei und die GLP einen Sitz gewinnen. Zu den Verlierern gehören gemäss Hochrechnung CVP (-2), SVP (-1) und FDP (-1). Verteilt sind in dieser Hochrechnung allerdings erst 29 von 30 Sitzen, noch fehlen alle Panaschierstimmen.

Die Wahlbeteiligung in Kriens lag bei 37 Prozent.