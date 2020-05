Kriens präsentiert Jahresrechnung 2019 mit einem Minus von 5,6 Millionen Franken Statt mit einer schwarzen Null schliesst die Krienser Jahresrechnung 2019 mit einem Mehraufwand von 5,6 Millionen Franken. Hauptgründe sind fehlende Steuereinnahmen und unerwartet stark steigende Ausgaben im Sozialversicherungsbereich.

(zim) Der Krienser Stadtrat unterbreitet dem Einnwohnerrat die Jahresrechnung 2019 mit einem Minus von 5,6 Millionen Franken. Die Ausgaben belaufen sich dabei auf 194,7 Millionen und die Einnahmen auf 189,1 Millionen Franken, wie die Stadt Kriens am Montag mitteilte. Budgetiert war für das Finanzjahr 2019 eine ausgeglichene Rechnung mit einem Mini-Überschuss von 31'000 Franken. Damit rutscht nach einem Aufwärtstrend in den letzten Jahren wieder deutlich in die roten Zahlen:

Hauptgründe für den negativen Rechnungsabschluss sieht der Stadtrat Kriens in seiner Botschaft an den Einwohnerrat deren zwei: Zum einen liegen die Steuererträge mit 85,1 Millionen um 5,9 Millionen Franken hinter dem budgetierten Ertrag zurück. Zum anderen verzeichnet die Stadt Kriens Mehrausgaben bei den Sozialversicherungsleistungen , die kantonal geregelt und von der Stadt selber nicht beeinflussbar sind.

Bei den Folgen aus der Aufgaben- und Finanzreform 2018 (AFR) und der Steuerreform sind verbindliche Aussagen zwar erst nach den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 möglich. Aktuell zeigt sich das Bild aber negativ: Statt einer Entlastung der Stadtfinanzen von 1,5 Millionen Franken ergeben sich Mehrbelastungen von 1 Million Franken, was eine Differenz von 2,5 Millionen ausmacht.

Weniger Investitionen als budgetiert

Die Investitionsrechnung schliesst mit einem Nettoaufwand von 13,6 Millionen Franken (brutto 20,7 Millionen Franken). Es wurden netto 6,5 Millionen Franken weniger investiert als budgetiert, weil insbesondere im Tiefbau Projekte zurückgestellt wurden, die zusammen mit Dritten realisiert werden.

Der Krienser Finanzvorsteher Franco Faé äussert sich in der Mitteilung wie folgt zum Budget:

«Kriens hat – das zeigt die Jahresrechnung 2019 deutlich – ein strukturelles Problem.»

Den Hebel ansetzen könne die Stadt, nebst Optimierung der Ausgaben, in erster Linie auf der Einnahmenseite. Faé deutet deshalb auch an, dass eine Steuerfusserhöhung mit dem Budget für 2021 die einzige Alternative sei zu einem schmerzhaften Leistungsabbau. Man wolle jedoch in dieser Diskussion richtig argumentieren und entscheiden. Deshalb werde die aktuelle Ausgangslage sehr genau analysiert. Zum Beispiel will die Stadt man sehr genau wissen, warum die Steuererträge trotz Bevölkerungswachstum kaum merklich wachsen.

Kriens strebt gesunde Finanzen bis 2024 an

Bis zum Sommer will der Stadtrat dem Parlament eine neue Finanzstrategie mit Massnahmenvorschlägen unterbreiten. Aktuell werden diese Projekte auf verschiedenen Ebenen erarbeitet. Ziel des Stadtrates sei es, heute die Weichen so zu stellen, dass die Finanzen bis 2024 wieder ausgeglichen seien.