Kriens Rutschgefahr: Hang über der Hergiswaldstrasse wird neu elektronisch überwacht Die Stadt Kriens installiert auf einem heiklen Abschnitt ein neues Messsystem. Bei Gefahr wird die Strasse ins Eigenthal automatisch gesperrt.

Der betroffene Abschnitt der Hergiswaldstrasse. Bild: Stadt Kriens

Viermal kam es in den letzten 50 Jahren im steilen Waldabschnitt der Hergiswaldstrasse zu grösseren Hangrutschen; zuletzt 2014. Seither werde der Hang regelmässig geotechnisch untersucht. Nun folgt eine zusätzliche Sicherheitsmassnahme, wie die Stadt Kriens mitteilt. Noch im Verlauf des Septembers wird an der Hangrutschstelle, die sich zwischen dem Schiessplatz Stalden und der Wallfahrtskirche befindet, ein automatisches Hangüberwachungssystem installiert. Die Kosten belaufen sich auf 50'000 Franken.

«Mit dieser Massnahme soll die Sicherheit im Strassenverkehr so gut wie möglich garantiert werden», sagt der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne). Sie wird ergriffen, weil im Juli nach den vielen Niederschlägen der betroffene Abschnitt für ein paar Tage gesperrt werden musste. «Es wurden ungewöhnliche Bewegungen im Hang beobachtet.» Die Installation des Systems erfolge aber auch hinsichtlich des Klimawandels. Frey sagt:

«Es muss vermehrt mit Extremereignissen wie heftigen Niederschlägen gerechnet werden. Dafür wollen wir uns wappnen.»

Für das System werden im Hang verschiedene Messpunkte installiert. «Wird an einem der Messpunkte im gefährdeten Gebiet Bewegung im Hang registriert, schlägt das System Alarm und sperrt mit zwei Verkehrsampeln den Durchfahrtsverkehr automatisch», heisst es in der Mitteilung der Stadt. Um die Strasse wieder freizugeben, sei dann eine Kontrolle durch Fachleute nötig. Gleichzeitig würden vom System aufgezeichnete Daten in eine regelmässig stattfindende Risikoanalyse einfliessen.

Strasse war 2014 monatelang gesperrt

Zum Hangrutsch 2014 kam es nach einem Unwetter. Verletzt wurde niemand, doch an der Strasse und im Wald entstanden grosse Schäden. Die Strasse, die Kriens mit dem Eigenthal verbindet, blieb während mehrerer Monate gesperrt. Die Sanierung kostete 2,5 Millionen Franken, wobei 1,8 Millionen von Kanton, Korporation und Bund übernommen wurden.

«Naturgefahren werden uns in Zukunft vermehrt beschäftigen», sagt Frey. «Rund 20 von 27 Quadratkilometern des Krienser Stadtgebiets befinden sich in der voralpinen Zone.» Die Zahl der Orte, an denen Bewegungen im Hang beobachtet werden, nehme zu. «Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Wir wollen und können nicht jeden Hang mit Beton vollpumpen, um ihn zu sichern.» Priorität habe sicher der Schutz von Siedlungsgebieten, Verkehrswegen und Infrastruktur.