Kriens: Stadtrat soll in Sachen Bypass vorwärtsmachen Die Autobahnumfahrung Bypass soll für Kriens möglichst schonend gebaut werden.

Visualisierung Bypass in Kriens. (Visualisierung: PD)

(rk) Dazu gehört insbesondere eine Überdachung beim Bypass-Südportal. Sämtliche Krienser Parteien hatten den Stadtrat schon 2018 aufgefordert, sich bei Bund und Kanton Luzern dafür einzusetzen. Inzwischen wurde zudem im Ständerat ein Vorstoss überwiesen, der den Bund zu stärkerer Unterstützung der Anliegen der betroffenen Bevölkerung anhält.

Doch was bedeutet dies nun konkret für Kriens? Wie weit sind diese Forderungen schon umgesetzt? Das will CVP-Einwohnerrätin Anita Burkhardt in einem dringlichen Postulat wissen. Sie fordert den Stadtrat zudem auf, in Sachen Bypass unverzüglich in Verhandlungen mit Bund und Kanton zu treten.