Kriens Wasserreservoir Schwynferch soll für 3,7 Millionen Franken saniert werden Das 47-jährige Reservoir unterhalb des Himmelrichs hat umfassenden Erneuerungsbedarf.

Beim 1975 erbauten Trinkwasser-Reservoir Schwynferch unterhalb des Himmelrichs besteht Erneuerungsbedarf. Der Krienser Stadtrat beantragt für eine Sanierung einen Kredit von 3,7 Millionen Franken. Die Arbeiten sollen in Etappen über die Wintermonate der Jahre 2022/23 und 2023/24 ausgeführt werden, heisst es im Bericht und Antrag an den Einwohnerrat. Dies, weil eine teilweise Ausserbetriebnahme im Sommer wegen des höheren Wasserbedarfs nicht möglich sei.

Starke Verschleisserscheinungen

Das Reservoir hat ein Fassungsvermögen von 6000 Kubikmeter und ist in zwei Kammern aufgeteilt. So können diese jeweils nacheinander gewartet und gereinigt werden. Die Bausubstanz der Anlage befinde sich grundsätzlich in einem guten Zustand, weise aber starke Verschleisserscheinungen auf und sei technisch veraltet.

Der Stadtrat nennt unter anderem folgende Sanierungsmassnahmen: Diverse Komponenten aus Stahl würden erhebliche Korrosionsschäden aufweisen. Nun sollen rostfreie Materialien eingebaut werden. Weiter sei die Decke nicht abgedichtet und isoliert, wodurch sich viel Kondenswasser bilde. Neu ist eine Abdichtung und Isolation geplant. Zudem sind die beiden Wasserkammern über Schlitzöffnungen miteinander verbunden. Aus hygienischer Sicht müsse eine vollständige Trennung realisiert werden. Dank der Massnahmen soll das Reservoir die nächsten 30 bis 40 Jahre möglichst störungsfrei betrieben werden können. (std)