Kriens Wechsel im Vorstand des Frauenvereins

Der Gemeinnützige Frauenverein Zentralschweiz hat an seiner Generalversammlung in Kriens Vizepräsidentin Elsbeth Amrein aus Malters verabschiedet, die nach 18 Jahren Mitarbeit im Vorstand ihre Demission eingereicht hatte. Wie es in einer Mitteilung heisst, wird Irene von Wyl aus Honau sie ersetzen. Verabschiedet wurde zudem Martine Dubach aus Triengen, die während zwei Jahren als sogenanntes Turnusmitglied im Vorstand mitwirkte.

Als neues Turnusmitglied für zwei Jahre stellt sich Sandra Mollet aus Emmen zur Verfügung. Für Diskussionen sorgte die Einführung eines Jahresbeitrags, weil das Vereinsvermögen seit längerer Zeit abnimmt. Der Vorschlag des Vorstands von 100 Franken Sockelbeitrag pro Sektion und 30 Rappen Mitgliederbeitrag wurde grossmehrheitlich genehmigt. Keine Zustimmung fand hingegen der Antrag, den Jahresbeitrag für Einzelmitglieder auf 40 Franken festzusetzen. Der Beitrag wurde deshalb auf 20 Franken festgesetzt.