Krienser FDP-Fraktionschef fordert kürzere Ferien im Sommer Die Schulferien im Sommer sollen in der Stadt Kriens künftig nur noch fünf statt sechs Wochen dauern.

(std) Im Gegenzug sollen die Herbstferien um eine Woche auf deren drei verlängert werden. Diese Änderung schlägt FDP-Fraktionschef Beat Tanner in einem Postulat vor. Der Stadtrat soll eine entsprechende Änderung prüfen. «Sechs Wochen Sommerferien sind für Eltern wie auch Kinder eine Herausforderung», heisst es im Postulat. Besonders, wenn Kinder von erwerbstätigen Eltern lange Zeit betreut werden müssen. Ein Wechsel zu drei Wochen Herbstferien würde zudem «neue Perspektiven für Ferien ermöglichen». Der Kanton lässt es den Gemeinden offen, wann sie die Schulferien festlegen. In den meisten dauern die Sommerferien sechs Wochen, es gibt aber einige Gemeinden, in denen es fünf sind, etwa Sempach, Vitznau oder Weggis.