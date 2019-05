Krienser lehnen Initiative für bezahlbaren Wohnraum ab

Mit der Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbau wollte die SP erreichen, dass im Gebiet Luzern Süd mehr Familienwohnungen entstehen. Das Krienser Stimmvolk lehnt das Anliegen mit einem Nein-Anteil von 54,2 Prozent jedoch ab.

Stefan Dähler

Blick auf das Gebiet Luzern Süd in Kriens, das im Fokus der Wohnraum-Initiative der SP stand. (Bild: Pius Amrein, 25. April 2019)

Die Förderung des preisgünstigen Wohnungsbaus wird in Kriens nicht gesetzlich verankert. Das Stimmvolk hat am Sonntag eine entsprechende Initiative der SP mit 3741 zu 4422 Stimmen abgelehnt. Der Nein-Anteil lag bei 54,2 Prozent, die Stimmbeteiligung bei 44 Prozent. Im Vorfeld wurde das Begehren neben der SP auch von den Grünen unterstützt, CVP, SVP und FDP sowie der Stadtrat lehnten es ab.

Die Initiative forderte unter anderem, dass die Stadt Kriens in Entwicklungsgebieten Anteile von preisgünstigem Wohnraum festlegt. Damit wollten die Initianten erreichen, dass im Gebiet Luzern Süd mehr Familienwohnungen gebaut werden. Bisher seien dort vor allem eher teure und kleinere Wohnungen entstanden, so die Kritik der SP. Ihr Begehren hat sie in Form einer Anregung formuliert. Für die Erarbeitung konkreter Massnahmen wäre also der Stadtrat zuständig gewesen, danach hätte der Einwohnerrat darüber entschieden.

Derzeit beträgt der Anteil gemeinnütziger Wohnungen in Kriens knapp 9 Prozent, was dem kantonalen Durchschnitt entspricht. Im Vergleich zu anderen Agglomerationsgemeinden wie Emmen (19 Prozent), Horw und Luzern (je 13 Prozent) ist er aber tief.

Anliegen ist nicht vollends gestorben

Trotz des Volks-Neins ist durchaus möglich, dass die Stadt Kriens doch noch Massnahmen zur Förderung preisgünstiger Wohnungen erarbeitet. An seiner Februarsitzung hat der Einwohnerrat entschieden, dass eine Arbeitsgruppe mögliche Massnahmen zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus erarbeiten soll (wir berichteten) – gemeinsam mit Massnahmen für die Förderung von attraktiven Gewerberäumen im Zentrum. Es besteht nun aber kein Volksauftrag und auch keine gesetzliche Verpflichtung dazu.