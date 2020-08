Krienser Parteien reagieren mit Skepsis auf den Eigentümerwechsel beim Sackweid-Areal Ob die Umzonung der ehemaligen jüdischen Schule im Einwohnerrat eine Mehrheit findet, ist noch offen. Auch die einstigen Befürworter des Geschäfts wollen sich noch nicht festlegen.

Die ehemalige Talmud-Schule an der Sackweidstrasse im Obernau.

Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 1. Mai 2020)

Der Verkauf ging über die Bühne, obwohl der Krienser Einwohnerrat noch nicht definitiv über die Umzonung des Areals entschieden hatte: Die OberNow AG mit Sitz in Zürich hat kürzlich das Grundstück der leer stehenden jüdischen Schule an der Sackweidstrasse von der Genossenschaft Schweizerische Talmud-Hochschule Jeschiwah erworben. Weil das Parlament die Umzonung des Areals von einer Zone für öffentliche Zwecke in eine Wohnzone noch in zweiter Lesung bewilligen muss, ist das Kaufgeschäft mit Risiken behaftet.

Dessen ist sich der Zürcher Arzt Victor Hofmann, der hinter der OberNow AG steht, bewusst. Gegenüber unserer Zeitung betont er denn auch, dass er, wie vom Einwohnerrat in erster Lesung gefordert, gemeinnützige Wohnungen realisieren will.

CVP und FDP: Ehemalige Befürworter halten sich noch zurück

Doch wie reagieren die Krienser Parteien auf den Eigentümerwechsel? Die CVP hatte sich in der Vergangenheit stets für eine Umzonung des Sackweid-Areals ausgesprochen. Nachdem diese letztes Jahr in einem ersten Anlauf im Einwohnerrat gescheitert war, lancierte die Partei gar eine Initiative für eine Umzonung mit der Auflage, dass gemeinnütziger Wohnraum entsteht. Daraufhin nahm der Einwohnerrat das Anliegen im vergangenen Mai doch noch auf. Damals bestand aber noch die Möglichkeit, dass Krienser Baugenossenschaften das Grundstück kaufen könnten. Wie die CVP mit der neuen Ausgangslage umgeht, ist noch offen, sagt Fraktionschef Andreas Vonesch. «Wir haben noch zu wenig Informationen und müssen das intern noch analysieren.» Klar sei aber, dass man an der Forderung nach einer gemeinnützigen Überbauung festhalte. «Der neue Investor hat ja gesagt, dass er eine solche realisieren will. Wir hoffen, dass er es auch ernst meint.»

Die FDP hatte die Umzonung ebenfalls von Beginn weg unterstützt, unabhängig davon, ob gemeinnütziger Wohnraum entsteht. «Wir hätten uns dort auch Eigentumswohnungen vorstellen können», sagt Fraktionschef Beat Tanner. «Das Ziel, gemeinnützig zu bauen, ist aber ein Kompromiss, hinter dem wir stehen können.» Dass es nun während des Umzonungsprozesses zu einem Eigentümerwechsel gekommen ist, sei aber schon etwas fragwürdig, so Tanner. Wie seine Fraktion darauf reagiert, könne er noch nicht sagen. «Das dürfte aber sicher noch zu reden geben.»

Grüne und SVP: Kommt es zum Referendum?

Die Grüne-GLP-Fraktion hat die Umzonung des Sackweid-Areals aufgrund der Skepsis gegenüber der regen Bautätigkeit in Kriens stets abgelehnt. Dabei werde es auch bei der zweiten Lesung bleiben, sagt Fraktionschef Raoul Niederberger. «Wir sind nun gespannt, wie die anderen Parteien auf den Eigentümerwechsel reagieren.» Ob Grüne und GLP bei der Sackweid das parlamentarische Referendum ergreifen, sei noch offen. «Es ist zu früh, um dazu eine Aussage zu machen. Unsere Fraktion ist in der neuen Legislatur anders zusammengesetzt, wir müssen das zuerst intern besprechen.»

Die SVP hatte die Umzonung 2019 abgelehnt, diese dann aber bei der erneuten Diskussion im Mai mehrheitlich doch gutgeheissen. Bei der noch anstehenden zweiten Lesung werde die Fraktion wohl geteilt sein, sagt Fraktionschef Räto Camenisch. Er persönlich hat die Umzonung stets abgelehnt und werde auch dabei bleiben. «Denkbar ist, dass einzelne Fraktionsmitglieder ein parlamentarisches Referendum unterstützen, sofern eines lanciert wird. Wir selbst werden aber keines ergreifen.» Für ein parlamentarisches Referendum wären zehn Unterschriften nötig. Sofern die Grüne-GLP-Fraktion mit ihren acht Mitgliedern ein solches startet, stünden die Chancen mit Hilfe der SVP also gut.

SP: Haltung bleibt dieselbe

Die SP hatte die Umzonung mit der Auflage, dass gemeinnützig gebaut wird, im Mai unterstützt. Durch den neuen Eigentümer ändere sich das nicht, sagt Cla Büchi, der bis zu seinem Wechsel in den Stadtrat noch bis Ende Monat SP-Fraktionschef ist. «Wir hätten es begrüsst, wenn Krienser Baugenossenschaften zum Zuge gekommen wären. Aber die Stadt kann nicht vorschreiben, wer eine Liegenschaft zu kaufen hat. Es wäre ja auch eine Zusammenarbeit mit hiesigen Genossenschaften denkbar.» Wichtig sei für die SP, dass gemeinnütziger Wohnraum entsteht. «Dass der Eigentümer offenbar bereit ist, solchen zu realisieren, ist schon mal positiv.»