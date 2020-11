Krienser Schulhaussanierungen kosten mehr als erwartet – Stadtrat verspricht Besserung Die Erneuerung der Schulhäuser Kirchbühl und Brunnmatt hat total 27,5 Millionen Franken gekostet. Das sind 741'000 Franken mehr als geplant. Ein Teil der Mehrkosten wäre vermeidbar gewesen, so der Stadtrat.

Das Kirchbühl-Schulhaus. Bild: Stadt Kriens

2015 bis 2018 hat die Stadt Kriens die Schulhäuser Kirchbühl I und II sowie Brunnmatt umfassend saniert. Nun liegt die Bauabrechnung vor. Beim Kirchbühl waren die Bauarbeiten 588'000 Franken teurer als im bewilligten Kredit vorgesehen. Das ergibt eine Kostenüberschreitung von 3,43 Prozent. Beim Brunnmatt betrugen die Mehrkosten 153’000 Franken (+1,47 Prozent). Zu den Baukrediten von gesamthaft 27,5 Millionen Franken kommen also insgesamt nochmals 741'000 Franken hinzu.

Das ist zwar im Verhältnis zu den Gesamtkosten kein riesiger Betrag, tut in Zeiten knapper Kassen aber dennoch weh. Auf die Krienser Investitionsrechnung des Budgets 2021 hat das aber keinen Einfluss, wie Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) sagt. «Die Zahlungen sind schon geleistet worden und verteilen sich auf die Rechnungen 2019 und 2020.»

Im Schulhaus Brunnmatt entstanden im Dachgeschoss neue Schulzimmer. Bild Roger Gruetter

Frühere Kontrolle hätte Mehrkosten verhindern können

Der Stadtrat kündigt an, das Controlling zu verbessern und Bauprojekte künftig enger zu begleiten. Denn die Mehrkosten hätten «durch eine früher greifende Kostenkontrolle» teilweise vermieden werden können, wie er in einer Mitteilung schreibt. Es seien nachträgliche Projektänderungen bewilligt worden, weil die Kostenprognosen zu tief ausfielen. «Die Bauabrechnung zeigt jetzt, dass diese Prognosen zu optimistisch waren.»

Besonders beim Kirchbühl sei das zeitlich verzögerte Kostencontrolling problematisch gewesen. Dort seien Projektänderungen umgesetzt worden, die der Sicherheit, der Energieeffizienz und dem Raumkomfort dienten. Beim Brunnmatt sorgten Zusatzarbeiten an der Turnhalle, an der Fassade sowie Schadstoffsanierungsarbeiten, Grundrissänderungen und der Einbau von Dachfenstern für Abweichungen.

Immerhin brachten die Kosten auch einen Mehrwert

Der Stadtrat fügt an, dass die Projektänderungen, welche die Mehrkosten verursachten, auch zu einem klaren Mehrwert geführt hätten. Insgesamt hätten die Schulhaussanierungen einen hohen Nutzen für den Schulbetrieb gebracht. «Im Brunnmatt-Schulhaus etwa wurde ein bisher als Lagerraum genutzter Dachstock zu vollwertigen Schulzimmern umgebaut. Und in der ehemaligen Wohnung des Hauswartes konnten die räumlichen Voraussetzungen für den neuen Schulhort geschaffen werden.» Im Kirchbühl sei die Sanierung in enger Absprache mit der Denkmalpflege erfolgt, «um dieses Ensemble der zwei Schulhäuser in der Gesamtheit als Zeugen zweier Architekturepochen zu erhalten». Die alte Ölheizung wurde durch eine Holzpelletheizung ersetzt.