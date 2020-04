Krienser Sozialvorsteher tritt zurück Lothar Sidler (CVP) zieht die Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden bei den Wahlen. Er steht nicht mehr für den zweiten Wahlgang zur Verfügung.

Lothar Sidler, Sozialvorsteher von Kriens. Bild: Philipp Schmidli

Die Wahlen vom 29. März wurden für den bisherigen Krienser Stadtrat zum Desaster: Der einzige im ersten Wahlgang gewählte Kandidat war der Neue Maurus Frey (Grüne). Alle anderen müssen in den zweiten Wahlgang am 28. Juni. Doch nun hat Sozialvorsteher Lothar Sidler (CVP) mitgeteilt, dass er nicht mehr für den zweiten Wahlgang zur Verfügung stehe. Er begründet dies mit seinem schlechten Abschneiden am 29. März. Mit 2712 Stimmen landete Sidler auf dem drittletzten Platz von total acht Kandidierenden.

Dies war zwar immerhin das zweitbeste Resultat der vier bisherigen Kandidaten (nur Judith Luthiger, SP, machte noch mehr Stimmen). Doch Lothar Sidler wertet das Wahlresultat als klares Signal der Krienserinnen und Krienser, dass sie einen Neustart wünschen. Er sei gleichzeitig überzeugt, dass die CVP weiterhin im Krienser Stadtrat vertreten sein müsse.

CVP soll mit neuer Person antreten

Damit der Neustart gelingt, sei es nötig, dass die CVP mit einer neuen Kandidatin oder einem neuen Kandidaten antreten könne, schreibt Sidler in einer Mitteilung. Ihr zweiter Kandidat, Finanzvorsteher Franco Faé, landete im ersten Wahlgang mit 2533 Stimmen noch einen Platz hinter Sidler.

«Ich bin sehr gerne Stadtrat und Sozialvorsteher», schreibt Sidler weiter. «Das Engagement für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, hat mich enorm befriedigt.» Er hätte das Amt deshalb gerne für weitere vier Jahre ausgeübt. «Doch Demokratie kann nur leben und bestehen, wenn der Wählerwille akzeptiert wird.» Die Amtszeit von Lothar Sidler wird demnach Ende August enden - nach insgesamt 12 Jahren in der Krienser Exekutive. Er werde nun seine berufliche Neuausrichtung planen, schreibt Sidler.