Die neuen Krienser Stadträte haben die Arbeit aufgenommen – diese Aufgaben stehen für sie an Im Krienser Stadthaus arbeiten seit Anfang Monat fünf neue Stadträte. Als Erstes müssen sie sich einarbeiten – doch schon bald stehen heikle Aufgaben an.

Der neue Krienser Stadtrat im grossen Sitzungszimmer des Stadthauses. Von links: Marco Frauenknecht (SVP, Bildung und Kultur), Cla Büchi (SP, Soziales), Maurus Frey (Grüne, Bau), Christine Kaufmann (CVP, Stadtpräsidium), Roger Erni (FDP, Finanzen) sowie Stadtschreiber Guido Solari. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 2. September 2020)

Nun ist der grosse Wechsel vollzogen. Per 1. September hat der vollständig neu zusammengesetzte Krienser Stadtrat seine Arbeit im Stadthaus aufgenommen. Am Donnerstag wird er offiziell vom Einwohnerrat vereidigt. Am Mittwoch empfing er erstmals die Medien zum Gespräch. Dabei gaben die einzelnen Mitglieder Auskunft über den Start und die anstehenden Aufgaben.

Stadtpräsidentin Christine Kaufman (CVP)

Bild: Dominik Wunderli

Stadtpräsidentin Christine Kaufmann ist positiv gestimmt: «Wir wurden von den Abteilungsleitern sehr wohlwollend empfangen.» Auch die Stimmung im Stadtrat sei sehr positiv. «Wir sind motiviert und haben ein gutes Einvernehmen, wir wollen zusammenarbeiten.» Nach der Begrüssung und einem Rundgang durchs Stadthaus am ersten Arbeitstag, dem Dienstag, ging es am Mittwoch gleich ans Eingemachte: «Wir erhielten die Infos zum Budget 2021.» Dieses wurde noch vom alten Stadtrat erarbeitet und kommt im November in den Einwohnerrat.

Zunächst werde es für das neue Gremium darum gehen, dieses und weitere von den Vorgängern aufgegleiste Geschäfte zu vertreten, sich einzuarbeiten und den Rollenwechsel von Legislativ- zu Exekutivpolitikern zu vollziehen. Da der neue Stadtrat vermehrt strategisch tätig sein will, werde der Kontakt zu den Abteilungsleitern zentral sein. «Von ihnen werden wir das Fachwissen abholen.» Welche neuen Strategien man umsetzen wolle, könne man erst nach einigen Monaten sagen. «Zuerst müssen wir uns einen Überblick verschaffen.» Im November ist geplant, dass der neue Stadtrat in Klausur geht.

Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) Bild: Patrick Hürlimann

Für den Bau-, Umwelt- und Verkehrsvorsteher Maurus Frey geht es sofort zur Sache. Am 27. September stimmt Kriens über die Initiative für ein Einzonungsmoratorium ab, am 29. November folgen die Referenden zur Pilatus-Arena und der Einzonung Weinhalde. «Das sind wichtige Abstimmungen, die Wachstumsfragen haben sich in der Bevölkerung aufgestaut.» Frey wird dabei die Haltung des Stadtrats vertreten, die beim Moratorium sowie der Weinhalde nicht jener seiner Partei entspricht. «Ich habe keine Probleme damit. Es wird ein paar spezielle Begegnungen geben, doch die Grünen und ich können das aushalten.»

Die Parolen des Stadtrats – Nein zur Initiative, Ja zu Pilatus-Arena sowie Weinhalde – stehen schon länger fest und können nicht mehr geändert werden. «Was man ändern kann, ist, das Vertrauen der Bevölkerung in die Entwicklung zurückzugewinnen. Das sehe ich als meine Aufgabe an», sagt Maurus Frey. Es sei wichtig, den Dialog mit den Leuten zu suchen. Und: «Wir müssen wegkommen von der Beurteilung von Einzelprojekten hin zu einer Gesamtbetrachtung.» Denkbar wäre etwa die Entwicklung einer Wachstumsstrategie. «Das Ziel muss eine Entwicklung sein, welche die Interessen aller Involvierten berücksichtigt.» Das gemeindeübergreifende Regelwerk Luzern Süd, das derzeit zur Mitwirkung öffentlich aufliegt, sei dafür ein wichtiges Puzzleteil.

Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) Bild: Pius Amrein

Auch Finanzvorsteher Roger Erni wird voraussichtlich bald ein Geschäft gegen seine Partei vertreten müssen: Das Budget 2021 ist zwar noch nicht öffentlich. Doch es wird angesichts der finanziellen Schieflage der Stadt ziemlich sicher eine Steuererhöhung beinhalten. Die FDP hat bereits angekündigt, dass sie eine solche ablehnt. «Ich habe Respekt vor dieser Aufgabe», sagt Erni. «Ich habe nun die Seite gewechselt und will eine Steuererhöhung durchsetzen.» Auch sonst werde das nicht einfach. «Es gibt ein paar unschöne Massnahmen.» Diese müsse man verständlich kommunizieren. Das Budget soll nun bald in die Kommissionen gehen.

Stichwort Kommissionen: Ein Ziel Ernis ist, den Umgang mit diesen «offen und vertrauensvoll» zu gestalten. Der Austausch soll verbessert werden. Weiter ist eine kleine Departementsreform ein Thema. Das Finanzressort ist mit den Abteilungen Immobilien sowie Sport und Freizeit sehr gross. Denkbar wäre eine Verschiebung der Abteilung Sport und Freizeit ins Bildungs- und Kulturdepartement. «Auch wenn ich den Sport sehr ungern abgeben würde», sagt der frühere SC-Kriens-Spieler mit einem Augenzwinkern. Einfach umsetzbar wäre das aber nicht, es seien noch zahlreiche Abklärungen nötig.

Bildungsvorsteher Marco Frauenknecht (SVP)

Bild: Dominik Wunderli

Der neue Bildungs- und Kulturvorsteher Marco Frauenknecht hat – gemessen an den Ausgaben – eines der gewichtigsten Departemente übernommen. Ähnlich hohe Kosten schlagen nur noch im Sozial- und Gesundheitsbereich zu Buche. Frauenknecht: «Es ist mit der Volksschule ein riesiger Brocken.» Auch wenn ursprünglich der Bau Frauenknechts Wunschdepartement war, freue er sich sehr auf die Aufgabe. Grössere Reformen anzupacken, sei noch kein Thema. «Ich muss mich zuerst einarbeiten, man kann nicht von heute auf morgen den Laden umkrempeln.» Grundsätzlich seien die Krienser Schulen gut aufgestellt. Bei der kommenden Sparrunde gelte es, dafür zu sorgen, «dass die Schüler nicht unter den Massnahmen leiden».

Zuerst will Marco Frauenknecht die Schulleitungen und Schulhäuser kennen lernen. «Ich will von der Basis hören, was gut ist und was man noch verbessern kann.» Bald schon stehen die Entscheidungen darüber an, ob die Chilbi oder die Fasnacht trotz der Coronapandemie stattfinden können.

Sozialvorsteher Cla Büchi (SP) Bild: Jakob Ineichen / Luzerner Zeitung

Für den neuen Sozialvorsteher Cla Büchi steht in den nächsten Monaten die Erneuerung zahlreicher Leistungsvereinbarungen auf der Pendenzenliste. Als Beispiele nennt er etwa jene mit der Spitex, der Jugend- und Familienberatung Contact oder der Mütter- und Väterberatung. Ein sehr interessantes Projekt sei die neue Sozialstrategie, die unter seinem Vorgänger Lothar Sidler (CVP) aufgegleist wurde. «Darauf freue ich mich sehr. Es sind eigene Impulse und neue Akzente möglich.» Die Sozialstrategie sieht eine Auslegeordnung vor mit der Frage, welche sozialen Aufgaben die Stadt künftig anbieten soll. Ein weiteres spannendes Projekt sei die Erneuerung des Versorgungskonzepts Gesundheit und Alter.

Weiter will sich Büchi bei der sozialräumlichen Entwicklung des Gebiets Luzern Süd einbringen – dieses Geschäft wurde vom Präsidialdepartement erarbeitet, beinhaltet aber auch Fragestellungen anderer Departemente. «Das Problem sind die knappen städtischen Finanzen. Wir müssen schauen, was noch möglich ist.» Die Folgen der Coronakrise werden für das Sozialdepartement eine weitere Herausforderung darstellen. «Mittelfristig dürfte es mehr Bedürftige geben.»