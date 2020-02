Krienser Stadtrat lehnt Initiative für einen neuen Ökihof beim Pilatusmarkt ab Für das Projekt müsste ein Waldstück gerodet werden. Das sei nicht bewilligungsfähig, argumentiert der Krienser Stadtrat. Die Initianten sind enttäuscht.

Der Ökihof Kriens/Horw. Bild: Nadia Schärli (Horw, 07. August 2017)

Das Problem ist bekannt: Der Ökihof für Horw und Kriens an der Horwer Technikumstrasse ist überlastet, insbesondere samstags. Eine Lösung zeichnet sich nicht ab. Mit einer Initiative hat die Krienser FDP daher einen alternativen Standort ins Spiel gebracht: ein Grundstück der Korporation Horw gleich neben dem Pilatusmarkt und in umittelbarer Nähe des bisherigen Ökihofs:

Doch der Krienser Stadtrat empfiehlt die Initiative zur Ablehnung, wie er mitteilt. Denn das Problem ist, dass auf dem vorgeschlagenen Grundstück sich heute das Grütwäldli befindet. Die FDP schlägt zwar vor, dass im Gegenzug andernorts die doppelte Anzahl Bäume gepflanzt werden soll. Doch der Kanton Luzern würde die nötige Waldrodung beim Pilatusmarkt erst gar nicht bewilligen, begründet der Krienser Stadtrat seine Haltung. Dies hätten Abklärungen mit der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) ergeben. Demnach seien Rodungen nur zulässig, wenn es «absolut keine Alternative gebe», teilt der Stadtrat mit.

24 Standorte abgeklärt

Zwar hat eine Arbeitsgruppe unter der Federführung des Gemeindeverbands für Entsorgung Real insgesamt 24 Standorte für einen neuen Ökihof im Raum Luzern Süd abgeklärt, jedoch ohne eine Lösung zu finden. Gescheitert sei eine neue Lösung «an der fehlenden Bereitschaft der Grundeigentümer» oder weil sich die drei beteiligten Kommunen Luzern, Horw und Kriens nicht auf eine Variante einigen konnten, heisst es in der Mitteilung der Stadt Kriens. «Das heisst aber nicht, dass es keine Alternative gäbe», sagt der Krienser Bauvorsteher Matthias Senn (FDP). «Die Lawa kam zum Schluss, dass es genug mögliche Standorte in der Bauzone gäbe.» Dass die Suche bisher nicht erfolgreich war, sei für die Dienststelle nicht relevant.

Konkret schreibt die Lawa in ihrer Stellungnahme an die Stadt Kriens Folgendes, wie dem Bericht und Antrag an den Einwohnerrat zu entnehmen ist: «Zusammenfassend wird festgehalten, dass die ökologischen Interessen für eine ungeschmälerte Erhaltung des Grütwäldli sprechen und die Standortgebundenheit für die Realisierung des Ökihofes im Grütwäldli nicht hinreichend nachgewiesen ist.»

FDP will an Initiative festhalten

Bei den Initianten ist die Enttäuschung gross, wie der Krienser FDP-Präsident Robert Marty sagt. «Die Begründung kann ich zwar ein stückweit nachvollziehen, doch ich vermisse beim Stadtrat die Bereitschaft und den Kampfgeist, eine Lösung für das Problem zu finden.» So hätte dieser etwa einen Alternativvorschlag erarbeiten können. Die FDP werde aller Voraussicht nach an der Initiative festhalten. Der Einwohnerrat entscheidet am 19. März darüber.