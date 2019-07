Krienser Stadtrat stellt Arbeiten am Stadthaus und Kleinfeld vorerst ein

Die vom Krienser Stadtrat angekündigte unabhängige externe Untersuchung der Kostenüberschreitungen beim Zentrumsprojekt und dem Stadion Kleinfeld hat bereits begonnen. Damit beauftragt ist der ehemalige Emmer Gemeindepräsident Dr. Thomas Willi. Das sagt der Krienser Stadtpräsident Cyrill Wiget (Grüne), der für die Untersuchung zuständig ist, auf Anfrage. «Thomas Willi ist selbstständiger Rechtsanwalt und hat seine Dissertation im Luzerner Gemeinderecht verfasst», so Wiget. Er war für die CVP im Gemeinderat, habe aber bestätigt, «dass er zurzeit keine Mandate oder sonstwelche Verpflichtungen gegenüber der CVP hat».

In einer ersten Phase soll Willi Probleme lokalisieren und Empfehlungen für das weitere Vorgehen und den Umfang der weiteren Untersuchungen abgeben. «Zuerst wird er Parlamentsgeschäfte untersuchen und mit der Bauabrechnung abgleichen, um zu sehen, ob die Bauausführung dem Auftrag des Einwohnerrats entspricht», sagt Wiget. Die Erkenntnisse sollen spätestens zur Sitzung der Kommission für Finanzen und Gemeindeentwicklung vom 18. September vorliegen. Dies als Vorbereitung für die Einwohnerratssitzung am 26. September. An dieser entscheidet das Parlament über die Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK). «Wenn eine PUK eingesetzt wird, kann diese entscheiden, ob sie mit Thomas Willi weiterarbeiten will oder nicht», sagt Wiget. «Sie kann aber sicher seine ersten Untersuchungen nutzen und darauf aufbauen, insofern ergeben sich keine Doppelspurigkeiten»