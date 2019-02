Krienser Stadtrat will im «Himmelrich» durchgreifen

Die Umstände im Hotel Himmelrich in Kriens sind längst ein Politikum. Nun äussert sich der Krienser Stadtrat zu einem Vorstoss. Grundtenor: Die Stadt hat ein Auge auf dem Hotel. Sollte es zu weiteren Zahlungsausfällen kommen, will sie «sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen», um an ihr Geld zu kommen.