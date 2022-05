Kriens E-Bike-Fahrer nach Sturz zusammengebrochen Auf dem Freigleis ist es zu einem Unfall zwischen einem E-Bike-Fahrer und einer Velofahrerin gekommen. Nach dem Sturz ist der E-Bike-Fahrer zusammengebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagmittag fuhr ein E-Bike-Fahrer kurz nach 12 Uhr von Kriens via Freigleis in Richtung Horw. Kurz vor dem Bahnhof Mattenhof überholte er zwei jugendliche Velofahrerinnen. Dabei kam es zu einer seitlichen Zusammenstoss mit einer der Velofahrerinnen. Beide stürzten. Der E-Bike-Fahrer und die Velofahrerin haben kurz miteinander gesprochen und sich anschliessend voneinander verabschiedet, ohne die Personalien auszutauschen. Erst danach ist der E-Bike-Fahrer zusammengebrochen und musste medizinisch betreut werden.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche zum Unfall Beobachtungen gemacht haben. Gesucht werden insbesondere die jugendlichen Radfahrerinnen, welche in den Unfall involviert waren. Die Polizei bittet Hinweise direkt an die Telefonnummer 041 248 81 17 zu richten. (sfr)