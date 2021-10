Kriens/Luzern Jetzt heisst es wieder: «Heissi Marroni, ganz heiss!» Die Häuschen stehen, der Marroniduft verführt die Vorbeigehenden. In Kriens gibt es diesen Herbst auch Marroni zu kaufen: Ademies Häuschen steht auf dem Platz in der Hofmatt.

Dieses Jahr verkauft Ademie seine Marroni in der Krienser Hofmatt vor der Migros, letzte Saison war er in Ebikon anzutreffen. Sein Häuschen, das er mit seinen beiden Söhnen aufgestellt hat, kommt aus Österreich. Marroni verkaufe er aus Freude: «Ich liebe es, mit den Kundinnen und Kunden zu sprechen.» Der 66-Jährige kam 1978 aus dem Kosovo in die Schweiz. Er wedelt sich den Duft aus dem Marroniröster in die Nase und ist zufrieden: «Oh, gutes Aroma. Marroni sind nicht nur gesund, sondern machen auch glücklich.» Ademie wendet sie und deckt sie wieder zu. Seine Kundschaft sind die Passantinnen und Passanten, die in der Hofmatt einkaufen oder in ihrer Arbeitspause vorbeikommen. Wie die nächste Kundin. Sie bestellt 150 Gramm. Als Ademie die Papiertüte überreicht, sagt er noch: «Und die Schalen bitte nicht auf den Boden, sondern in den Sack, sonst wird reklamiert.»

Bei der Hofmatt in Kriens steht Ademies Marronistand. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 9. Oktober 2021)

«Mein Cousin verkauft Marroni in der Stadt Luzern, gleich bei der Kantonalbank. Dort hat es natürlich mehr Leute», erzählt Ademie. Hier in Kriens müssten sich die Kundinnen und Kunden erst wieder an die Möglichkeit gewöhnen, Marroni kaufen zu können. Letzte Saison war ein Häuschen auf dem Dorfplatz. Dort war Rico Widmer während 13 Jahren am Werk. Damals hiess es von der Stadt Kriens, sie wolle einen neuen Marronistand eventuell auf ihrem neuen Stadtplatz aufstellen. Auf Nachfrage wird mitgeteilt, dass diesbezüglich noch nichts unternommen worden sei. Somit betreibt Ademie vorerst den einzigen Marronistand in der Stadt Kriens.

Verkauf vom Wetter abhängig

Die Marroni-Qualität sei bisher top, erklärt Renzo Strazzini aus Bern: «Die Marroni können gut geschält werden, haben guten Geschmack, und der Ausschuss ist gering.» Sein Familienbetrieb mit aktuell sieben Mitarbeitenden ist seit 1837 im Marroni-Geschäft tätig und einer der grössten Schweizer Lieferanten. Er liefert auch in die Zentralschweiz. Den Sackpreis will er nicht bekanntgeben. Seine Marroni bezieht er aus Italien, derzeit aus der Provinz Caserta. «Aus 30 Kilo rohen Marroni können 20 Kilo zum Verkauf gewonnen werden, rund ein Drittel ist Wasserverlust», erklärt Strazzini.

Marroni sind gesund und machen glücklich. Bild: sam

Und gibt es Unterschiede bei den Abnehmern? Strazzini: «Oh ja. Dort, wo Marroni auch in der Gastronomie verwendet werden, wie etwa im Tessin, im Bündnerland oder im Wallis, sind sie begehrter. Dort werden sie immer gegessen, egal bei welchem Wetter.» In der Zentralschweiz seien die Verkäufe stärker vom Wetter abhängig als in anderen Regionen, zu warm dürfe es nicht sein. Aber die Zentralschweiz sei trotzdem ein guter Abnehmer.

Vier Stände in Luzern

In der Stadt Luzern stehen vier Marroni-Häuschen: auf dem Mühlenplatz, an der Reuss, Anfang Seebrücke bei der Hauptpost und bei der Luzerner Kantonalbank an der Pilatusstrasse. Dasjenige vor dem Bourbaki ist verschwunden. «Der Standbetreiber hat sich letztes Jahr zurückgezogen», sagt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, auf Anfrage. Eine neue Ausschreibung gebe es vorläufig nicht. Angesprochen auf den Platz vor dem Bourbaki sagt Marroniverkäufer Giorgi: «Das wundert mich nicht, dort läuft nix. Die Touristen, die dort Richtung Löwendenkmal gehen, machen höchstens ein Bild mit dem Häuschen, doch das füllt die Kasse nicht.» Er sei während des Baus des Wehrs am Mühlenplatz beim Bourbaki gestanden, das sei eher mühsam als lustig gewesen. Jetzt hat er seinen Stand wieder auf dem Mühlenplatz und das «passt», wie er zufrieden sagt. Auf dem Mühlenplatz ist bei eitlem Sonnenschein und frischen 14 Grad viel los.

Der Tiroler Giorgi mit seinem Stand auf dem Mühlenplatz. Bild: sam

«Ich bin seit gut 20 Jahren da, meine Frau seit 40. Mal läuft es mehr, mal weniger.» Die Pandemie, so Giorgi, habe die Stimmung der Kundschaft kaum beeinflusst. «Sind sie schlecht gelaunt, hat das nix damit zu tun.» Augenfällig sei aber gewesen, dass während der Pandemie «andere» Schweizer, also inländische Touristen, Marroni gekauft hätten. Giorgi berührt das weniger, er zählt auf seine Stammkunden und weniger auf ausländische Touristen. Und just, als er das sagte, stand ein deutsches Paar vor dem Häuschen. Als die Frau die Marroni in der Hand hielt und nicht wusste, ob sie nun die Schale essen sollte oder nicht, sagt Giorgi:

«Wir verkaufen auch noch einen Extrahammer für 10 Euro, um sie zu öffnen.»

Sie schaut ihn ungläubig an, er lacht und der Scherz war klar. Giorgi zeigt mit flinken Fingern, wie die Schale abgenommen werden kann. «Ist ja ganz einfach», sagt die Frau. «So muss es sein, beste Qualität», ruft Giorgi aus dem Häuschen.

Marronistand an der Reuss. Bild: sam

An der Reuss und bei der Seebrücke zeigt sich ein ähnliches Bild: viele Passanten und einige mit einer Marroni-Tüte in der Hand. Bei der Kantonalbank hat es ebenfalls genügend Passanten, wie der Marroni-Verkäufer sagt. Doch da könne es schon mal vorkommen, dass sie zwar bestellen, dann aber plötzlich sagen «Muess go, de Bus chonnt», erzählt er. Aber auch er zeigt sich zufrieden und schätzt ab und an einen Schwatz.