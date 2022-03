Kriminalgericht Freundin geschlagen, bedroht und vergewaltigt – Polier muss mehrere Jahre hinter Gitter Die Ohrfeige für seine Lebenspartnerin an Silvester 2014 war die erste Entgleisung eines Portugiesen. In den folgenden vier Jahren erlebte die Frau ein breites Spektrum an Nötigung und Gewalt. Nach einem sexuellen Übergriff rief sie 2018 die Polizei.

Das Urteil des Luzerner Kriminalgerichts gegen einen 40-jährigen Portugiesen umfasst 125 Seiten. Der in einer Landgemeinde wohnhafte Polier wurde in über 20 Punkten schuldig gesprochen. Die Delikte bewegen sich von Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, Nötigung, Drohung bis hin zu räuberischer Erpressung und Körperverletzung. Auch für Drogendelikte und zahlreiche Verkehrsvergehen muss er sich verantworten.

Das Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 11 Monaten, dies bei Annahme einer teilweise in leichtem Grade verminderten Schuldfähigkeit. Ausserdem wird der Mann für 12 Jahre des Landes verwiesen.

Begonnen hat das Unheil an Silvester 2014, als der Beschuldigte seiner damaligen Lebenspartnerin aus Eifersucht eine Ohrfeige verpasste. In der Folge schlug er die Frau «sporadisch, durchschnittlich einmal pro Monat, später regelmässig», wie im Urteil festgehalten ist.

Es gab auch Tage ohne Prügel

Der Grund für die Ausraster sind laut Aussagen des Beschuldigten auch Drogen. Im Rauschzustand sei ihm ab und zu leider die Hand ausgerutscht, was er sehr bereue, gab er bei Befragungen der Untersuchungsbehörden zu Protokoll. An der Verhandlung am Kriminalgericht vom 29. Juni 2021 gab er nur zu, seine Partnerin ein paarmal geohrfeigt zu haben. Ganz anders ihre Version. Es habe auch Tage ohne Prügel gegeben, erzählte sie.

Das Gericht erachtete die Ausführungen der Frau als glaubwürdiger als jene des Beschuldigten. «Die Privatklägerin wurde bei den Übergriffen häufig verletzt. So hatte sie regelmässig Hämatome am Kopf und im Gesicht, Blutergüsse, Prellungen im Oberbrust- und Rippenbereich sowie an den Armen, Verstauchungen der Handgelenke, Nasenbluten sowie Ohrenpfeifen», wird im Urteil geschildert.

Als die Frau ein gemeinsames Kind erwartete, soll der Beschuldigte sie weniger hart, dafür öfter geschlagen haben. Die Beziehung endete im Jahr 2018, als der Mann die Mutters seines Kindes vergewaltigte, weil sie kurz nach der Geburt keinen Sex wollte. Erst danach fasste sie den Mut, ihn bei der Polizei anzuzeigen.

Gegen das Urteil reichte der Beschuldigte Berufung ein.