Kriminalgericht 20-Jähriger verletzt im Streit zwei Männer mit einer Flasche – ihm drohen 24 Monate Haft Nach einer langen Nacht kommt es vor einem Luzerner Club zu einer Schlägerei. Ein Lehrling aus dem Kanton Bern wird der versuchten schweren Körperverletzung beschuldigt. Er plädiert auf Notwehr.

«Die Beiden sahen nicht so aus, als wollten sie mit mir reden!» Mit diesen Worten hat der Beschuldigte am Luzerner Kriminalgericht seine Handlung vom 16. November 2019 verteidigt. Der 20-jährige Logistik-Lehrling aus dem Kanton Bern hat mit vier Kollegen einen Geburtstag in einem Luzerner Nachtclub gefeiert. Laut Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft traf er gegen 6 Uhr zwei Algerier. Diese sollen ihn nach einer Zigarette gefragt und dann in ein Gespräch verwickelt haben.

Später soll der Beschuldigte bemerkt haben, dass sein Portemonnaie aus seiner Jackentasche verschwunden war. Er verfolgte die Männer. Nach einem kurzen Handgemenge trennten sich die Drei kurzzeitig. Die Algerier gingen dann wieder auf den Beschuldigten zu, wie es in der Anklageschrift heisst. Er selber sagte an der Verhandlung am Freitagmorgen: «Ich ging davon aus, dass sie mich schlagen werden.»

«Ich wurde von beiden angegriffen»

Einer der beiden habe in seine Jackentasche gegriffen: «Etwas blitzte, in meinen Augen war es ein Messer. Ich wurde von beiden angegriffen.» Er griff eine Flasche, die offenbar zufällig am Ort des Geschehens war und schlug diese einem Algerier über den Kopf. Gegen den anderen Mann setzte er die Flasche ebenfalls ein. Dabei erlitt dieser am Hals Schnittwunden. Der Beschuldigte sagte, dass er nicht wisse, wann die Flasche zu Bruch gegangen sei. Er habe sich nur verteidigt.

Die Staatsanwältin führte hingegen aus, er sei mit der abgebrochenen Flasche auf den Mann losgegangen und habe ihm diese in den Hals gedrückt. Er habe wissen müssen oder es zumindest in Kauf genommen, dass dadurch Menschen lebensgefährlich verletzt werden können. Danach ging der Beschuldigte zurück zum Nachtclub, wo er seinen Kollegen vom Vorfall erzählte. Gemeinsam machten sie sich auf die Suche der Algerier und trafen sie in der Nähe.

Zwei Jahre bedingt für Körperverletzung

Es kam zu «wechselseitigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppen», wie die Staatsanwältin sagte. Sie beantragte eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten mit drei Jahren Probezeit, wegen versuchter schwerer Körperverletzung und einfacher Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand.

Der Verteidiger bestritt den Vorfall nicht. Er plädierte aber auf Notwehr. Sein Mandant habe die Männer verfolgt, in der Annahme, sie hätten ihn bestohlen. Als er etwas aufblitzen gesehen habe, sei er in Panik geraten. «Er hatte Angst, abgestochen zu werden. In der Not ergriff er die Flasche und schlug zu.» Nach dieser Abwehrhaltung sei er davongerannt. Er beantragte eine Strafe von 70 Tagessätzen zu 30 Franken mit einer Probezeit von zwei Jahren. Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.