Kriminalgericht Luzern Banken und Tankstelle überfallen: Der letzte Mann soll sieben Jahre ins Gefängnis Zu sechst in diversen Rollen haben die Männer einen Tankstellenshop und Banken überfallen. Nun steht der mutmassliche «Kopf der Bande» vor Gericht.

Der letzte der sechs Männer, die wegen der Überfälle auf Bankfilialen in Sursee und Reiden und den Tankstellenshop in Geuensee im Jahr 2018 verklagt wurden, stand am Montag vor dem Luzerner Kriminalgericht. Der 33-jährige Kosovare wurde vor vier Jahren verhaftet und war danach 50 Tage in Untersuchungshaft. Nun drohen ihm sieben Jahre Haft und ein Landesverweis von zehn Jahren. Seine Mittäter – vier Kosovaren und ein Italiener – mussten sich bereits im Oktober dem Gericht stellen. Für den beteiligten Italiener wurde das Urteil in der Zwischenzeit gesprochen, ist jedoch nicht rechtskräftig. Er wurde zu fünf Jahren und einem Monat verurteilt und kassierte einen Landesverweis von zehn Jahren. Sein Gesuch um Haftentlassung wurde abgewiesen. Er ist der Einzige der Beteiligten, der bereits in Haft ist.

Aufnahmen des Täters, welche mit der Überwachungskamera sichergestellt wurden. Bilder: Luzerner Polizei

In der Verhandlung vom Montag ging es hauptsächlich um die Frage, welche Rolle der Kosovare bei den Delikten innehatte. Ihm werden Mittäterschaft bei Raub, Diebstahl und versuchtem Diebstahl vorgeworfen. Der Mann, der in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist sowie hier in die Schule ging und die Lehre machte, gesteht die meisten der Vorwürfe. Die Beteiligung am Banküberfall im st.gallischen Buchs vom Mai 2018 streitet er jedoch ab. «Damit habe ich nichts zu tun, rein gar nichts», sagt er an der Verhandlung. Bei den anderen Taten sei er ein Mittäter gewesen, jedoch nicht der Kopf der Bande. Der Verteidiger bezeichnet es als «eine Gruppenarbeit mit Gleichberechtigten», sie hätten gemeinsam geplant. Der Beschuldigte vor dem Gericht:

«Wir wussten alle, um was es ging, es waren alle freiwillig dabei und hätten auch aussteigen können.»

Auf die Frage, ob der Überfall machbar gewesen wäre, wenn sich einer der Fahrer geweigert hätte, sagt er: «Nein, dann hätten wir den Überfall nicht gemacht.» Es gehe ja nicht nur ums Fahren, auch ums Vertrauen, man könne nicht einfach irgendjemanden anheuern. Der Staatsanwalt sieht im Beschuldigten jedoch nicht einfach ein Mittäter; er sei der Schlauste der Gruppe gewesen. Es sei eine Schutzbehauptung, wenn er behaupte, er habe nur eine untergeordnete Rolle eingenommen. Sein Aussageverhalten habe er nach und nach geändert und zuerst die anderen beschuldigt. Der Staatsanwalt bleibt bei den sieben Jahren und auch beim Landesverweis von zehn Jahren.

Mehr Schweizer als manch anderer

Der Verteidiger des Beschuldigten: «Es geht nicht um die Beurteilung einzelner Taten, es fordert eine Gesamtschau, um der Wahrheit näher zu kommen.» Die Staatsanwaltschaft habe das nicht mit genügender Gründlichkeit gemacht. In Bezug auf den Banküberfall in Buchs liege gegen seinen Mandanten ausser den Behauptungen des Italieners nichts vor. Und dessen Aussagen seien unglaubwürdig und nicht rechtsgenüglich. Auch habe der Italiener immer wieder betont, er sei der Einzige, der einsitze, die anderen seien draussen. Der Verteidiger fordert bezüglich Buchs einen Freispruch. Für die anderen Taten sei eine Strafe von vier Jahren angemessen. Den Landesverweis lehnt er ab. Sein Mandant sei «mehr Schweizer als manch anderer». Er fahre Ski, feiere den 1. August, grilliere gerne und sei «voll integriert», auch sprachlich. Zwar spreche er auch Albanisch, zum Kosovo habe er aber keinen Bezug. Er sei Vater von drei Kindern und die hätten ein Recht auf ihren Vater. Trotz der Trennung von seiner Frau bestehe ein Familienleben.

Der Beschuldigte sagte zur Trennung, die nach dem letzten Überfall stattfand: «Ich verstehe, dass sie nicht mehr mit mir leben wollte, habe ja nicht einfach einen Kaugummi geklaut. Was ich tat, war schlimmer. Ich weiss, dass ich ins Gefängnis muss.» Zum Landesverweis sagt er: «Die Schweiz ist meine Heimat, ich kenne nichts anderes. Es tut mir leid, was ich gemacht habe. Es war wirklich blöd, ich werde nie mehr so etwas machen. Es wäre schade, wenn ich von den Kindern weggerissen werden würde.» Die Urteile werden den Parteien schriftlich zugestellt.