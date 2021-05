Kriminalgericht Luzern Randalierer vor Gericht: «Ich war jünger und blöder, habe gar nicht an die Konsequenzen gedacht» Drei Jugendliche fackelten 2018 in Reussbühl ein Bienenhaus ab und zertrümmerten alles, was nicht niet- und nagelfest war. Der älteste, ein heute 22-Jähriger, zeigt sich reuig. Er erhält eine bedingte Haftstrafe.

40 Personen der Feuerwehr Stadt Luzern waren im Januar 2018 im Einsatz. Bild Feuerwehr Stadt Luzern

Drei Teenager, davon zwei Minderjährige, waren 2018 in der Stadt Luzern auf Zerstörung aus. Sie stiegen ins Clubhaus der Eagles Reussbühl ein, zertrümmerten Inventar und verwüsteten das Interieur, dann beschädigten sie ein aufgestelltes Zwergendorf und zu guter Letzt fackelten sie an der Schwimmbadstrasse ein Bienenhaus ab. Die letzte Tat führte zum Einsatz der Feuerwehr mit rund 40 Mann. Zu retten war jedoch nichts mehr, die Bienenvölker verendeten. Der Gesamtschaden beträgt an die 47'000 Franken.

Die drei Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren wurden kurz nach der Tat an ihren Wohnorten festgenommen. Sie gaben damals an, sie hätten im «Alkoholrausch und aus Blödsinn» gehandelt. Am Donnerstagnachmittag musste sich nun der älteste der drei vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten. Der heute 22-jährige Schweizer wird mit einer bedingten Haftstrafe von 18 Monaten und einer Busse von 200 Franken bestraft. Dazu kommen Verfahrenskosten und Zivilforderungen der Geschädigten.

Der Einzelrichter wollte wissen, was ihn zu seinen Taten bewegte. Der junge Mann antwortete:

«Ich war jünger und blöder, habe gar nicht an die Konsequenzen gedacht. Ich sehe den Fehler von damals ein, ich würde nie mehr so etwas tun».

Bis dato hat er noch keine Rückzahlungen geleistet. Mit seinem monatlichen Einkommen von 1500 Franken sei dies nicht möglich gewesen, so der Beschuldigte. Der reuige Mann gab weiter an, im Sommer eine Lehre beginnen zu können und zum Schluss dankte er für das «faire Urteil». Auch der Verteidiger dankte dem Gericht dafür. Nach der Verhandlung sagte er: «Es ist ein Schuss vor den Bug, doch mit der bedingten Strafe hat er eine Zukunftsperspektive, eine zweite Chance.»