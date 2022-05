Kriminalgericht Nach den Beschimpfungen griff ein 44-Jähriger zum Messer – sechs Jahre wegen versuchter vorsätzlicher Tötung Zwei Männer sind im Rausch aneinandergeraten. Ein Serbe fügte dabei einem Deutschen 18 Stich- und Schnittverletzungen zu. Nach abgesessener Freiheitsstrafe muss er die Schweiz verlassen, dennoch dürfte er mit dem Urteil zufrieden sein.

Weshalb und in welcher Form sich ein 44-jähriger Serbe und ein Deutscher aus dem Grossraum Luzern am 24. Juni 2020 aneinandergeraten sind, ist nicht abschliessend geklärt. Sicher ist, dass sich die beiden stark alkoholisierten Männer beim Nordpol an der Reuss gegenseitig beschimpften und der Serbe daraufhin den Ort verliess, um bei sich zu Hause ein Messer zu behändigen. Laut der Luzerner Staatsanwaltschaft kehrte er wenig später zurück und stach ohne Vorwarnung auf den Deutschen ein. Vor seinem vorübergehenden Verschwinden soll er den Mann wüst beschimpft und mit dem Tod bedroht haben.

Bei der Verhandlung am Luzerner Kriminalgericht vom 27. April nahm der Beschuldigte zur Frage, welche Worte er damals benutzt habe, keine Stellung. Das Messer habe er geholt, um den Deutschen damit zu «konfrontieren». Dieser habe ihn daraufhin angegriffen. «Dann habe ich ihn auch angegriffen und dabei leider sofort zugestochen», sagte er und fügte an, dass er dies bereue. Durch den Einsatz des Küchenmessers resultierten 18 Stich- und Schnittverletzungen. «Das Opfer befand sich in Lebensgefahr und musste umgehend notoperiert werden», steht in der Anklageschrift.

Das geforderte Strafmass der Staatsanwaltschaft von sechs Jahren für versuchte vorsätzliche Tötung haben der Beschuldigte und sein Verteidiger grundsätzlich nicht angefochten. Er sei bereit, die Freiheitsstrafe anzunehmen, so etwas werde nie wieder passieren, sagte der 44-Jährige bei der Verhandlung. Eine Behandlung, wie sie die Staatsanwaltschaft forderte, werde er aber nicht unterstützen. Die beantragte stationäre Massnahme ist auch aus Sicht der Verteidigung unverhältnismässig. Der Beschuldigte betonte, er habe keine Wahnvorstellungen und er werde bei einer solchen Therapie nicht kooperieren. Auch die zehn Jahre Landesverweis sind aus Sicht der Verteidigung zu hoch. Fünf Jahre seien angebracht.

Das Kriminalgericht verurteilte den Beschuldigten bei Annahme einer in schwerem Grade verminderten Schuldfähigkeit für versuchte vorsätzliche Tötung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Zudem wird eine ambulante Massnahme angeordnet. Der Mann wird für zehn Jahre des Landes verwiesen. Das Urteil liegt im Dispositiv vor.