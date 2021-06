Kriminalgericht Stationäre Massnahme für den 21-Jährigen, der seine Mutter mit einem Küchenmesser umgebracht hat Im Wahn hat ein junger Kroate mit einem Messer 48 Mal auf seine Mutter eingestochen. Der Mann hat den Tatbestand der vorsätzlichen Tötung ohne eigenes Verschulden erfüllt und ist daher nicht strafbar.

Was im jungen Mann vorging, als er am 2. April 2020 zum Küchenmesser griff und damit seine Mutter umbrachte, bleibt ein Rätsel. Der 21-jährige Kroate hatte ihr im Badezimmer die Klinge in den Rücken gerammt und führte ihr damit 48 Verletzungen zu. An der Verhandlung am Luzerner Kriminalgericht vom 8. Juni schilderte der Beschuldigte, dass er seine Mutter mega gern gehabt habe und dass er sich nicht erinnere, warum er die Tat begangen habe.

«Im Prinzip hielt ich mich nie richtig für Gott»

Den Untersuchungsbehörden erzählte er von Stimmen, die ihn trieben. Am Gericht führte er aus, dass er damals nur so etwas gesagt habe, um Druck abzulassen. Es sei passiert und es sei traurig. Zu Beginn der Verhandlung gab er klare Antworten. Später wurden sie schwierig einzuordnen. So antwortete er auf die Frage des Gerichtspräsidenten, ob er sich für Gott halte: «Was ist Gott? Im Prinzip hielt ich mich nie richtig für Gott. Die schöpferische Kraft ist in uns. Ich bin noch begrenzt in meinen schöpferischen Fähigkeiten.»

Zum Tatzeitpunkt litt er laut einer forensisch psychiatrischen Begutachtung an einer schizophrenen Psychose. Der Gutachter attestiert ihm eine Schuldunfähigkeit. Der Mann befindet sich im vorzeitigen Massnahmenvollzug in der Psychiatrischen Klinik Königsfelden.

Sowohl der Staatsanwalt wie auch der Verteidiger beantragten die Anordnung einer stationären Massnahme. Das Kriminalgericht folgte den Anträgen. Im Urteil wird festgehalten, dass der Tatbestand der vorsätzlichen Tötung rechtswidrig erfüllt sei. Der Mann sei bei der Erfüllung des Tatbestands – ohne eigenes Verschulden – schuldunfähig gewesen und sei nicht strafbar. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.