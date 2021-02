Luzerner Kriminalgericht Zwei völlig verschiedene Taten und immer neue Aussagen des Beschuldigten Ein Kurde soll eine Nachbarin vergewaltigt haben. Zwei Jahre zuvor hat er laut Staatsanwaltschaft in Bern einen am Boden liegenden Mann mit Fusstritten verletzt. Der Beschuldigte hofft auf Freispruch.

Ein kräftig gebauter Mann musste sich am Freitag am Luzerner Kriminalgericht für zwei unterschiedliche Delikte verantworten. Der 32-jährige Kurde wird von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, 2015 an einer nicht bewilligten Demonstration von Landsleuten in Bern teilgenommen zu haben und dabei eine am Boden liegende Person mehrmals mit Füssen gegen den Kopf getreten zu haben und so wegen versuchter schwerer Körperverletzung, womöglich des Angriffs, zu bestrafen sei. Das Opfer war ein Teilnehmer einer bewilligten Kundgebung der Union Europäisch Türkischer Demokraten (UETD).

Zudem soll der Beschuldigte eine ehemalige Nachbarin in einem Luzerner Mehrfamilienhaus vergewaltigt haben. Die Tat soll sich in der Waschküche zugetragen haben. Die Frau ist drogenabhängig. Ihre Sucht finanziert sie mit Prostitution.

Sie befand sich an der Verhandlung in Begleitung ihres Partners und einer Vertrauensperson – einem Mitarbeiter der Polizei. Vor der Befragung der Frau, die Auskunftsperson mit Opferstellung war, beantragte der Verteidiger des Kurden, der Polizist sei von der Verhandlung auszuschliessen. Das Gericht lehnte ab.

Laut Anklage bot der Beschuldigte der Frau in der Nacht auf den 8. Oktober 2017 Kokain gegen Sex an. Als sie ablehnte, hat er sie zu Boden geworfen und vergewaltigt. Am selben Tag soll es zu einem erneuten Versuch im Treppenhaus gekommen sein. Diesmal habe er die Frau laut Anklage mehrmals geschlagen, sein Vorhaben konnte er nicht vollenden. Die Frau sagte, sie habe keinen Sex gewollt, denn sie habe Geld besessen, um Drogen zu bezahlen.

Die Frau versteckte das Handy in ihrem BH

Der Mann mit dem Bart und dem modernen Kurzhaarschnitt erzählte manchmal aufgebracht, dann wieder ruhig, eine andere Geschichte. Er behauptete, die Frau habe von ihm etwas gewollt. «Sie sagte ‹hey Baby›. Dann gingen wir in die Waschküche.» Sie habe ihm einige Linien Kokain verkauft, die er auf seinem Telefon hochgezogen habe. Danach sei sie mit dem Gerät verschwunden, er hinterher. «Ich hielt sie am Handgelenk, bis ich das Handy wieder hatte. Sie versteckte es im BH. Dann stiess ich sie weg und sagte, sie soll abhauen. Alles andere ist gelogen.»

Laut Anklage erzählte der Mann bei Einvernahmen stets andere Geschichten. «Er verstrickte sich in Widersprüche und bestritt Taten, selbst wenn die Beweise erdrückend waren.» So sei bei der Demonstration in Bern auf dem Video erkennbar, wie er auf eine am Boden liegende Person eintrete. Der Staatsanwalt beantragte fünf Jahre Freiheitsstrafe und einen Landesverweis von zehn Jahren. Zudem sei eine stationäre Massnahme unter Aufschub des Vollzugs der Freiheitsstrafe anzuordnen.

Der Verteidiger meinte, die Aufnahmen seien unbrauchbar, es sei niemand erkennbar. Selbst wenn, der Beschuldigte trage Turnschuhe. Damit könne man keine schweren Verletzungen verursachen. Zum Vorwurf der Vergewaltigung sagte er erst, es gelte, die Glaubwürdigkeit beider Personen abzuwägen. Später: «Die Aussagen des angeblichen Opfers sind lächerlich, haltlos und unbrauchbar. Ihrer gänzlichen Unglaubwürdigkeit steht die Glaubwürdigkeit meines Mandanten gegenüber.» Er beantragte eine Strafe für Landfriedensbruch mit 91 Tagessätzen zu 20 Franken und für die restlichen Vorwürfe Freispruch. Das Urteil folgt schriftlich. Der Beschuldigte erstaunt: «Was, werde ich nicht heute freigesprochen?»