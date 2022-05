Kriminalität Geldübergabe scheitert in letzter Sekunde – Luzerner Polizei warnt vor betrügerischen Telefonanrufen In jüngster Zeit häufen sich bei der Luzerner Polizei Meldungen, wonach falsche Polizisten anrufen und nach Wertsachen fragen. Mit einer anderen Masche scheiterten Betrüger zudem vor kurzem.

Vor wenigen Tagen erhielt eine betagte Frau aus einem Dorf auf der Luzerner Landschaft einen Anruf. Wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Frau auf Italienisch erläutert, dass der Anruf aus einem Anwaltsbüro komme. Ihre Nichte habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, sei deshalb festgenommen worden und käme nur auf Kaution frei. Die ältere Frau erhielt in der Folge weitere Telefonate in fremden Sprachen.

Schliesslich hob sie auf ihrer Bank mehrere tausend Euro ab und packte das Geld zusammen mit Schmuck ein. Ein Taxi-Chauffeur sollte das Geld und den Schmuck nach Zürich bringen.

Dieser Taxi-Chauffeur war dann allerdings auf dem Weg zur Übergabe mit zwei Kollegen unterwegs, weshalb die mutmasslichen Telefonbetrüger misstrauisch wurden und die Geldübergabe platzen liessen. Der Taxi-Chauffeur informierte in der Folge die Polizei über den Vorfall, gleichzeitig hatte die ältere Frau jedoch bereits selbst Anzeige auf einem Polizeiposten erstattet.

Zuger Polizei nahm Betrügerpaar fest

Wie Christian Bertschi, Chef Kommunikation der Luzerner Polizei auf Anfrage erklärt, konnten die Telefonbetrüger noch nicht gefasst werden, weitere Ermittlungen seien im Gange. Die Luzerner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe, Telefonbetrüger zu entlarven und bei jedem Verdacht die Notrufnummer 117 zu wählen.

Der Zuger Polizei ist es zudem vor einigen Tagen gelungen, einen Enkeltrickbetrug zu verhindern. Bei einer geplanten Geldübergabe konnten zivile Fahnder ein Betrügerpaar festnehmen, das einer 81-jährigen Rentnerin 70'000 Franken abnehmen wollte. (zim)