Kriminalität Gerichte müssen deutlich mehr Wirtschaftsdelikte und teurere Straftaten beurteilen – auch wegen einem Luzerner Betrugsfall 2021 gab es in der Schweiz deutlich mehr Verurteilungen wegen Wirtschaftsdelikten. Auch stieg die Deliktsumme der beurteilten Fälle massiv an. Dies zum einen aufgrund missbräuchlicher Covid-Kredite. Alleine der Fall ehemalige Geschäftsführerin der Luzerner Fera AG schlug mit 300 Millionen Franken zu Buche.

2021 sind in der Schweiz deutlich mehr Fälle von Wirtschaftskriminalität beurteilt worden. Darunter ein teurer am Bundesstrafgericht. Keystone

Vergangenes Jahr haben Gerichte in der Schweiz in 68 Fällen von Wirtschaftskriminalität ein Urteil gesprochen. Das sind 16 Fälle mehr als im Vorjahr. Der Gesamtschaden der beurteilten Fälle betrug 567 Millionen Franken. Gegenüber dem Vorjahr ist die Schadensumme 2022 damit um 37 Prozent angestiegen. Ein einziger Betrugsfall schlug dabei allerdings mit 300 Millionen zu Buche, schreibt das Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG in seinem am Dienstag publizierten Forensic Fraud Barometer.

Es handelt sich dabei um den Fall der ehemaligen Geschäftsführerin der Luzerner Maschinenhandelsfirma Fera AG. Im vergangenen Sommer ist die damals 71-jährige Deutsche und vom Bundesstrafgericht in Bellinzona zu 45 Monaten Haft verurteilt worden wegen gewerbsmässigen Betrugs, mehrfacher Urkundenfälschung sowie Misswirtschaft. Die tatsächlichen Fall- und Schadenzahlen in der Schweiz dürften laut KPMG jedoch ohnehin höher liegen, weil viele Fälle gar nicht erst zur Anzeige gebracht werden.

Privatpersonen neu grösste Tätergruppe

Weiter waren unter den gefällten Urteilen sieben Fälle von missbräuchlich verwendeten Covid-Krediten. «Ich gehe davon aus, dass wir aufgrund eines zeitverzögerten Effekts weitere solche Fälle in den nächsten Ausgaben unseres Fraud Barometers sehen werden», wird Anne van Heerden, Leiter Forensik bei KPMG, in der Mitteilung zitiert. Öffentliche Institutionen lagen mit 25 Fällen laut dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen weiterhin besonders häufig im Visier von Kriminellen.

Auf der Täterseite haben Privatpersonen die gewerbsmässigen Betrüger in der Statistik abgelöst. 23 von 68 verhandelten Wirtschaftsdelikte ordnete KPMG 2021 neu diesen zu. «Die Deliktsummen verursacht durch das Management sind im Allgemeinen höher als bei Privatpersonen oder Mitarbeitenden», sagt dazu Anne van Heerden. Dies, weil Mitglieder des Managements einerseits oft über Insiderinfos verfügten. Andererseits seien sie in einer starken Position, diese Informationen für kriminelle Zwecke einzusetzen. Sie rangieren darum neu als Tätergruppe auf Platz zwei.

Zürich löst Genf an der Spitze ab

Nach Regionen betrachtet sind letztes Jahr die meisten Urteile in Zürich gefällt worden. Mit 22 Fällen entfiel knapp ein Drittel der verhandelten Straftaten auf diese Region. Zum Vergleich: 2020 waren es noch acht. In der Genferseeregion, die im Vorjahr mit 19 am meisten Wirtschaftsdelikte verzeichnete, wurden letztes Jahr dagegen nur sechs Fälle verhandelt.

Im jährlich publizierten Forensic Fraud Barometer der KPMG werden Fälle mit einer Deliktsumme über 50’000 Franken erfasst. Der Bericht basiert auf einer Auswertung von Medienartikeln zu Fällen von Wirtschaftskriminalität.