Kriminalität Telefonbetrüger geben sich als Polizisten aus und verlangen Geld für angeblich verunfallte Angehörige In bislang zwei der Luzerner Polizei bekannten Fällen waren die Betrüger erfolgreich und ergaunerten Geld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Franken. Die Polizei warnt die Bevölkerung.

Seit Anfang Dezember gingen bei der Luzerner Polizei über 50 Meldungen ein, wonach angebliche Polizisten per Telefon in hochdeutscher oder italienischer Sprache Geldforderungen platzierten. Dies schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Die Betrüger haben demnach Geldbeträge in teils sechsstelliger Höhe gefordert.

Diese Gelder würden benötigt, weil Familienangehörige einen Unfall verursacht hätten. Die Überweisungen würden der Kostendeckung oder für die Bussendeposition benötigt. Bei Nichtbezahlung müssten die Beteiligten ins Gefängnis, so die Drohung. Betroffen von diesen Anrufen waren insbesondere ältere Personen in der Stadt Luzern. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, waren die Betrüger in bislang zwei der Polizei bekannten Fällen erfolgreich. Die Opfer übergaben ihnen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Franken.

Tipps der Luzerner Polizei