Kriminaltourist bricht ins Ebikoner Pfarreiheim ein – nun muss er 20 Monate ins Gefängnis Eine Einbruchsserie bringt einem Kriminaltouristen 20 Monate Gefängnis ein. Auf seiner Diebestour war er nicht einmal vor dem Ebikoner Pfarreiheim zurückgeschreckt. Und auch nicht vor Angriffen auf Unschuldige. Kilian Küttel

Es ist ein Ort der Zusammenkunft, des Miteinanders, der friedlichen Begegnung: das Pfarreiheim in Ebikon, unweit der katholischen Kirche an der Dorfstrasse. Doch das Zusammentreffen in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar 2018 endete blutig. Um 2.15 Uhr erschallt das Geräusch von berstendem Glas durch die Nachbarschaft. Der Hauswart, der daraufhin nach dem Rechten sieht, überrascht einen Einbrecher auf frischer Tat: Der Mann macht sich im Büro des Kirchgemeindehauses gerade an einer Schublade zu schaffen. Bis die Polizei eintrifft, will der Hauswart den Unbekannten festhalten. Plötzlich aber zieht dieser einen Schraubenzieher, bedroht den Hauswart, verletzt ihn an Hand und Hüfte. Und: Entkommt.

Er klaute Zigaretten beim FC Ebikon

Der Einbruch ins Pfarreiheim war bereits der zweite in dieser Nacht. Kurz zuvor war der 63-jährige Rumäne ins Vereinsheim des FC Ebikon eingestiegen, wo er drei Stangen Zigaretten gestohlen hatte. Die Taten am 17. Januar waren nicht die letzten, die der Mann auf seiner Diebestour durch den Raum Luzern beging. Erst am 7. Februar wird er gestellt: Er und ein Komplize brechen in eine Werkstatt in Reiden ein, stellen 600 Franken Sachschaden an, stehlen Autoschlüssel und wollen schliesslich durch ein Fenster fliehen. Doch diesmal bleibt es nur beim Versuch, die zwei Männer werden festgenommen.

Etwas mehr als ein Jahr später steht der Mann vor dem Luzerner Kriminalgericht. Seit heute ist das Urteil öffentlich, das lautet: 20 Monate Gefängnis plus zehn Jahre Landesverweis. Wegen gewerbsmässigem Diebstahl, mehrfacher Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs, einfacher Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand, mehrfacher rechtswidriger Einreise und mehrfacher rechtswidrigen Aufenthalts.

25'000 Franken Beute in 1,5 Monaten

Gut sechs Wochen dauerte die Diebestour Ende 2018. In dieser Zeit erbeutete der Einbrecher mehr als 25'000 Franken, verursachte dabei einen Sachschaden von knapp 11'500 Franken. Dies bei Einbrüchen in Nottwil, Reiden, Wikon, Basel und Zug und wie erwähnt in Reiden und Ebikon.

Weil der mehrfach vorbestrafte Rumäne im abgekürzten Verfahren verurteilt wurde, also einen Deal mit der Luzerner Staatsanwaltschaft schloss, ist das Urteil bereits rechtskräftig. An die 20-monatige Gefängnisstrafe wird dem Rumänen die Zeit in Untersuchungshaft und vorzeitigem Strafvollzug angerechnet – gesamthaft 413 Tage, also etwa 14 Monate.