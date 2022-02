Russischer Angriffskrieg Junge Grüne stellen Luzerner Stadtrat kritische Fragen zur EWL Die Jungpartei hat im Grossen Stadtrat eine dringliche Interpellation eingereicht. Sie will wissen, wie die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Energieversorger und dem Kreml aussehen.

Jona Studhalter. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Januar 2020)

Die russische Invasion in der Ukraine beschäftigt auch die Stadtluzerner Politik. So haben die Jungen Grünen im Grossen Stadtrat eine dringliche Interpellation eingereicht. Dabei geht es um den Luzerner Energieversorger EWL.

Grossstadtrat Jona Studhalter schreibt in einer Mitteilung, dass auch EWL russisches Gas beziehe. Es sei «davon auszugehen, dass EWL so Geld an das russische Regime schickt». Dieses sei vermutlich auf die Gewinne des Gasexportes angewiesen, um den aktuellen Angriffskrieg finanzieren zu können. Die Jungen Grünen wollen daher unter anderem wissen, wie viel russisches Gas EWL im vergangenen Jahr gekauft oder verkauft hat. Die Jungpartei fragt auch, ob sich der Stadtrat vorstellen kann, das Energieunternehmen mit einem Handelsverbot mit russischem Gas zu belegen. (stp)